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Скрипачка из Вены приедет в Москву на мастер-класс российского музыканта - РИА Новости, 25.09.2023
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Культура
 
14:01 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/muzyka-1898491935.html
Скрипачка из Вены приедет в Москву на мастер-класс российского музыканта
Скрипачка из Вены приедет в Москву на мастер-класс российского музыканта - РИА Новости, 25.09.2023
Скрипачка из Вены приедет в Москву на мастер-класс российского музыканта
Студентка Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien станет одной из шести слушателей мастер-курса российского скрипача Вадима Репина, который он проведет РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:01
2023-09-25T14:01
культура
новости культуры
вадим репин
российский фонд культуры
вена
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Студентка Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien станет одной из шести слушателей мастер-курса российского скрипача Вадима Репина, который он проведет в Москве в рамках Молодежной образовательной программы Транссибирского арт-фестиваля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба смотра.Всего на участие в мастер-курсе было прислано несколько десятков заявок от выпускников специальных музыкальных школ, высших музыкальных учебных заведений и молодых специалистов в возрасте от 17 до 27 лет.&quot;По присланным видеоматериалам Вадим Репин отобрал шестерых для участия в пятидневном мастер-курсе: четверых студентов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, студента училища при Московской консерватории и студентку Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien&quot;, — рассказали организаторы.Мастер-курс стартует 26 сентября и будет включать четыре-пять ежедневных уроков. 1 октября его участники дадут итоговый концерт в зале Российского фонда культуры.Как пояснили в пресс-службе, мастер-курсы включены в образовательную программу Транссибирского арт-фестиваля с 2018 года. За это время с молодыми музыкантами работали Михаил Воскресенский, Наталия Трулль, Константин Лифшиц, Полина Осетинская, Виктор Третьяков и многие другие."Чтобы считаться учеником мастера одного мастер-класса недостаточно, – привели в пресс-службе слова Репина. – А чтобы поменять что-то в технике, взглядах молодого исполнителя, мы вводим цикл мастер-курсов, и тут можно увидеть большую разницу до и после. Это очень серьезная работа для ученика и ответственность для педагога, поэтому я рад и взволнован, потому что сам буду работать в таком формате впервые".Транссибирский арт-фестиваль основан Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль российских городов: Новосибирска, Красноярска, Омска, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Тобольска, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы, а также зарубежья. Ежегодно в программу смотра входят выступления знаменитых музыкантов и премьеры сочинений современных композиторов.
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новости культуры, вадим репин, российский фонд культуры, вена
Культура, Новости культуры, Вадим Репин, Российский фонд культуры, Вена
Скрипачка из Вены приедет в Москву на мастер-класс российского музыканта

Скрипачка из Вены станет участницей мастер-курса россиянина Вадима Репина

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСкрипач Вадим Репин на репетиции программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев" на верхней сцене Большого театра
Скрипач Вадим Репин на репетиции программы Па-де-де на пальцах и для пальцев на верхней сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Студентка Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien станет одной из шести слушателей мастер-курса российского скрипача Вадима Репина, который он проведет в Москве в рамках Молодежной образовательной программы Транссибирского арт-фестиваля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба смотра.
Всего на участие в мастер-курсе было прислано несколько десятков заявок от выпускников специальных музыкальных школ, высших музыкальных учебных заведений и молодых специалистов в возрасте от 17 до 27 лет.
«

"По присланным видеоматериалам Вадим Репин отобрал шестерых для участия в пятидневном мастер-курсе: четверых студентов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, студента училища при Московской консерватории и студентку Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien", — рассказали организаторы.

Мастер-курс стартует 26 сентября и будет включать четыре-пять ежедневных уроков. 1 октября его участники дадут итоговый концерт в зале Российского фонда культуры.
Как пояснили в пресс-службе, мастер-курсы включены в образовательную программу Транссибирского арт-фестиваля с 2018 года. За это время с молодыми музыкантами работали Михаил Воскресенский, Наталия Трулль, Константин Лифшиц, Полина Осетинская, Виктор Третьяков и многие другие.
«
"Чтобы считаться учеником мастера одного мастер-класса недостаточно, – привели в пресс-службе слова Репина. – А чтобы поменять что-то в технике, взглядах молодого исполнителя, мы вводим цикл мастер-курсов, и тут можно увидеть большую разницу до и после. Это очень серьезная работа для ученика и ответственность для педагога, поэтому я рад и взволнован, потому что сам буду работать в таком формате впервые".
Транссибирский арт-фестиваль основан Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль российских городов: Новосибирска, Красноярска, Омска, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Тобольска, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы, а также зарубежья. Ежегодно в программу смотра входят выступления знаменитых музыкантов и премьеры сочинений современных композиторов.
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