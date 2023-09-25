https://ria.ru/20230925/muzyka-1898491935.html

Скрипачка из Вены приедет в Москву на мастер-класс российского музыканта

Скрипачка из Вены приедет в Москву на мастер-класс российского музыканта - РИА Новости, 25.09.2023

Скрипачка из Вены приедет в Москву на мастер-класс российского музыканта

Студентка Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien станет одной из шести слушателей мастер-курса российского скрипача Вадима Репина, который он проведет РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:01

2023-09-25T14:01

2023-09-25T14:01

культура

новости культуры

вадим репин

российский фонд культуры

вена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792405153_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_e05c5a5355c2860701fc3030c2008d0c.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Студентка Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien станет одной из шести слушателей мастер-курса российского скрипача Вадима Репина, который он проведет в Москве в рамках Молодежной образовательной программы Транссибирского арт-фестиваля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба смотра.Всего на участие в мастер-курсе было прислано несколько десятков заявок от выпускников специальных музыкальных школ, высших музыкальных учебных заведений и молодых специалистов в возрасте от 17 до 27 лет."По присланным видеоматериалам Вадим Репин отобрал шестерых для участия в пятидневном мастер-курсе: четверых студентов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, студента училища при Московской консерватории и студентку Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien", — рассказали организаторы.Мастер-курс стартует 26 сентября и будет включать четыре-пять ежедневных уроков. 1 октября его участники дадут итоговый концерт в зале Российского фонда культуры.Как пояснили в пресс-службе, мастер-курсы включены в образовательную программу Транссибирского арт-фестиваля с 2018 года. За это время с молодыми музыкантами работали Михаил Воскресенский, Наталия Трулль, Константин Лифшиц, Полина Осетинская, Виктор Третьяков и многие другие."Чтобы считаться учеником мастера одного мастер-класса недостаточно, – привели в пресс-службе слова Репина. – А чтобы поменять что-то в технике, взглядах молодого исполнителя, мы вводим цикл мастер-курсов, и тут можно увидеть большую разницу до и после. Это очень серьезная работа для ученика и ответственность для педагога, поэтому я рад и взволнован, потому что сам буду работать в таком формате впервые".Транссибирский арт-фестиваль основан Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль российских городов: Новосибирска, Красноярска, Омска, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Тобольска, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы, а также зарубежья. Ежегодно в программу смотра входят выступления знаменитых музыкантов и премьеры сочинений современных композиторов.

https://ria.ru/20230320/banyati-1858644428.html

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, вадим репин, российский фонд культуры, вена