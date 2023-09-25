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Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья - РИА Новости, 25.09.2023
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14:08 25.09.2023 (обновлено: 14:10 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/mtsd-1898496129.html
Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья
Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья - РИА Новости, 25.09.2023
Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья
Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:08
2023-09-25T14:10
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
московские центральные диаметры (мцд)
максим ликсутов
ржд
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России, сообщил исполняющий обязанности заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что было принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла."Программа предусматривает продление всех диаметров, в случае ее одобрения правительством РФ. Это программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области. Правительство (РФ – ред.) должно принять решение о реализации этой программы", - сказал Ликсутов во время пресс-конференции, посвященной проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году.Также он отметил, что продление диаметров может коснуться Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, московские центральные диаметры (мцд), максим ликсутов , ржд
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Московские центральные диаметры (МЦД), Максим Ликсутов , РЖД
Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья

Ликсутов: линии МЦД могут быть продлены в сопредельные с Московской области

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд прибывает на станцию "Вешняки" МЦД-3
Поезд прибывает на станцию Вешняки МЦД-3 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд прибывает на станцию "Вешняки" МЦД-3. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России, сообщил исполняющий обязанности заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что было принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла.
"Программа предусматривает продление всех диаметров, в случае ее одобрения правительством РФ. Это программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области. Правительство (РФ – ред.) должно принять решение о реализации этой программы", - сказал Ликсутов во время пресс-конференции, посвященной проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году.
Также он отметил, что продление диаметров может коснуться Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияМосковские центральные диаметры (МЦД)Максим ЛиксутовРЖД
 
 
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