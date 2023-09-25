https://ria.ru/20230925/mtsd-1898496129.html

Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья

Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья - РИА Новости, 25.09.2023

Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья

Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:08

2023-09-25T14:08

2023-09-25T14:10

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

московские центральные диаметры (мцд)

максим ликсутов

ржд

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России, сообщил исполняющий обязанности заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что было принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла."Программа предусматривает продление всех диаметров, в случае ее одобрения правительством РФ. Это программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области. Правительство (РФ – ред.) должно принять решение о реализации этой программы", - сказал Ликсутов во время пресс-конференции, посвященной проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году.Также он отметил, что продление диаметров может коснуться Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.

https://ria.ru/20230909/mtsd-4-1895183055.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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