https://ria.ru/20230925/mtsd-1898496129.html
Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья
Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья - РИА Новости, 25.09.2023
Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья
Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:08
2023-09-25T14:08
2023-09-25T14:10
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
московские центральные диаметры (мцд)
максим ликсутов
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890591886_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_fb3111a04a5d91f9c548d22a612a631f.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России, сообщил исполняющий обязанности заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что было принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла."Программа предусматривает продление всех диаметров, в случае ее одобрения правительством РФ. Это программу мы готовили совместно с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области. Правительство (РФ – ред.) должно принять решение о реализации этой программы", - сказал Ликсутов во время пресс-конференции, посвященной проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году.Также он отметил, что продление диаметров может коснуться Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.
https://ria.ru/20230909/mtsd-4-1895183055.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890591886_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_489d87c73d8a6c6ee4fd6f4cef2190a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, россия, московские центральные диаметры (мцд), максим ликсутов , ржд
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Московские центральные диаметры (МЦД), Максим Ликсутов , РЖД
Московские центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья
Ликсутов: линии МЦД могут быть продлены в сопредельные с Московской области