https://ria.ru/20230925/most-1898522081.html

Мост через реку Вязовня в Липецкой области сдадут в конце года

Мост через реку Вязовня в Липецкой области сдадут в конце года - РИА Новости, 25.09.2023

Мост через реку Вязовня в Липецкой области сдадут в конце года

Масштабный ремонт 223 метрового моста через реку Вязовня у села Барятино в Данковском районе Липецкой области завершится в конце этого года; проект реализуется... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:42

2023-09-25T15:42

2023-09-25T15:42

липецкая область

данковский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Масштабный ремонт 223 метрового моста через реку Вязовня у села Барятино в Данковском районе Липецкой области завершится в конце этого года; проект реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что сооружению уже более полувека. К началу ремонта конструкции моста были серьезно изношены, поэтому подрядчику пришлось практически заново их восстанавливать. Помимо укрепления опор и обновления пролетных соединений, строители заново соберут мостовое полотно: уложат выравнивающий слой, гидроизоляцию, защитный слой и два слоя асфальтобетона, установят новое барьерное и перильное ограждение, смонтируют плиты сопряжения. Все это, по слова Артамонова, подрядчик должен сделать до конца декабря этого года. "Качество дорог в регионе значительно улучшилось за последние несколько лет благодаря серьезным инвестициям в эту сферу в рамках нацпроекта. Строятся новые и ремонтируются старые дороги, реконструируются мосты, модернизируется инфраструктура. Все объекты, на которых проводятся какие-либо работы, отвечают современным стандартам. За качеством исполнения ведется серьезный контроль", — подчеркнул Артамонов. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, мост через реку Вязовня соединяет две региональные дороги, которые были отремонтированы ранее в 2020 — 2022 годах, поэтому ремонт переправы стал логичным завершением проекта. Всего в 2023 году в Липецкой области будет отремонтировано 19 мостовых сооружений.

https://ria.ru/20230911/gerotsentr-1895502458.html

данковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

данковский район, игорь артамонов