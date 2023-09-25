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Мост через реку Вязовня в Липецкой области сдадут в конце года - РИА Новости, 25.09.2023
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Липецкая область
 
15:42 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/most-1898522081.html
Мост через реку Вязовня в Липецкой области сдадут в конце года
Мост через реку Вязовня в Липецкой области сдадут в конце года - РИА Новости, 25.09.2023
Мост через реку Вязовня в Липецкой области сдадут в конце года
Масштабный ремонт 223 метрового моста через реку Вязовня у села Барятино в Данковском районе Липецкой области завершится в конце этого года; проект реализуется... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:42
2023-09-25T15:42
липецкая область
данковский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Масштабный ремонт 223 метрового моста через реку Вязовня у села Барятино в Данковском районе Липецкой области завершится в конце этого года; проект реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что сооружению уже более полувека. К началу ремонта конструкции моста были серьезно изношены, поэтому подрядчику пришлось практически заново их восстанавливать. Помимо укрепления опор и обновления пролетных соединений, строители заново соберут мостовое полотно: уложат выравнивающий слой, гидроизоляцию, защитный слой и два слоя асфальтобетона, установят новое барьерное и перильное ограждение, смонтируют плиты сопряжения. Все это, по слова Артамонова, подрядчик должен сделать до конца декабря этого года. "Качество дорог в регионе значительно улучшилось за последние несколько лет благодаря серьезным инвестициям в эту сферу в рамках нацпроекта. Строятся новые и ремонтируются старые дороги, реконструируются мосты, модернизируется инфраструктура. Все объекты, на которых проводятся какие-либо работы, отвечают современным стандартам. За качеством исполнения ведется серьезный контроль", — подчеркнул Артамонов. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, мост через реку Вязовня соединяет две региональные дороги, которые были отремонтированы ранее в 2020 — 2022 годах, поэтому ремонт переправы стал логичным завершением проекта. Всего в 2023 году в Липецкой области будет отремонтировано 19 мостовых сооружений.
https://ria.ru/20230911/gerotsentr-1895502458.html
данковский район
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данковский район, игорь артамонов
Липецкая область, Данковский район, Игорь Артамонов

Мост через реку Вязовня в Липецкой области сдадут в конце года

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : правительство Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Масштабный ремонт 223 метрового моста через реку Вязовня у села Барятино в Данковском районе Липецкой области завершится в конце этого года; проект реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что сооружению уже более полувека. К началу ремонта конструкции моста были серьезно изношены, поэтому подрядчику пришлось практически заново их восстанавливать. Помимо укрепления опор и обновления пролетных соединений, строители заново соберут мостовое полотно: уложат выравнивающий слой, гидроизоляцию, защитный слой и два слоя асфальтобетона, установят новое барьерное и перильное ограждение, смонтируют плиты сопряжения. Все это, по слова Артамонова, подрядчик должен сделать до конца декабря этого года.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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"Качество дорог в регионе значительно улучшилось за последние несколько лет благодаря серьезным инвестициям в эту сферу в рамках нацпроекта. Строятся новые и ремонтируются старые дороги, реконструируются мосты, модернизируется инфраструктура. Все объекты, на которых проводятся какие-либо работы, отвечают современным стандартам. За качеством исполнения ведется серьезный контроль", — подчеркнул Артамонов.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, мост через реку Вязовня соединяет две региональные дороги, которые были отремонтированы ранее в 2020 — 2022 годах, поэтому ремонт переправы стал логичным завершением проекта. Всего в 2023 году в Липецкой области будет отремонтировано 19 мостовых сооружений.
 
Липецкая областьДанковский районИгорь Артамонов
 
 
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