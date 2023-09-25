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В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск построили новый мост - РИА Новости, 25.09.2023
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13:01 25.09.2023 (обновлено: 13:06 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/most-1898474667.html
В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск построили новый мост
В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск построили новый мост - РИА Новости, 25.09.2023
В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск построили новый мост
В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск по нацпроекту построен новый мост, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:01
2023-09-25T13:06
кемеровская область
сергей цивилев
томск
мариинск
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КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск по нацпроекту построен новый мост, сообщает пресс-служба правительства региона. "Современный бетонный мост в районе села Берикуль Ижморского округа построен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Новое сооружение с двумя полосами движения по 3,5 метра для транспорта и пешеходными тротуарами по 1,5 метра с ограждением по обеим сторонам возвели взамен аварийного моста, построенного в 80-х годах прошлого века", – говорится в сообщении. "По этой переправе едут междугородные автобусы, личный автотранспорт, транзитные грузовики. Старый мост пришел в негодность и представлял опасность. Благодаря нацпроекту мы смогли обеспечить безопасность и комфорт движения для участников дорожного движения, высокий скоростной режим. Как следствие, увеличена пропускная способность автодороги. Благодарю строителей, что они завершили объект раньше срока и до зимы запустили движение на этом участке трассы Мариинск — Томск", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что на время строительства моста была построена временная объездная дорога протяженностью 600 метров. Отмечается, что мост представляет собой сооружение из одного железобетонного пролета длиной 24 метра на двух бетонных опорах. Общая длина моста — 30,7 метра. Новая конструкция позволяет пропускать автомобили массой до 30 тонн без ограничений. В ближайшее время планируется открыть движение еще по одному новому мосту, построенному по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", — через реку Бирюлинка на подъезде к поселку Барзас. Также в этом сезоне за счет средств областной субсидии в Кузбассе строят еще два моста: в Кемерове через реку Большая Камышная (Театральный мост), где финансирование из регионального бюджета в 2023 году составит 6,9 миллиона рублей, и в Кемеровском округе через реку Осиновка в селе Андреевка (финансирование из регионального бюджета в 2023 году — 27,8 миллиона рублей).
https://ria.ru/20230920/lgoty-1897507380.html
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кемеровская область, сергей цивилев, томск, мариинск
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Томск, Мариинск

В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск построили новый мост

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаИжморский мост
Ижморский мост - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск по нацпроекту построен новый мост, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Современный бетонный мост в районе села Берикуль Ижморского округа построен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Новое сооружение с двумя полосами движения по 3,5 метра для транспорта и пешеходными тротуарами по 1,5 метра с ограждением по обеим сторонам возвели взамен аварийного моста, построенного в 80-х годах прошлого века", – говорится в сообщении.
"По этой переправе едут междугородные автобусы, личный автотранспорт, транзитные грузовики. Старый мост пришел в негодность и представлял опасность. Благодаря нацпроекту мы смогли обеспечить безопасность и комфорт движения для участников дорожного движения, высокий скоростной режим. Как следствие, увеличена пропускная способность автодороги. Благодарю строителей, что они завершили объект раньше срока и до зимы запустили движение на этом участке трассы Мариинск — Томск", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что на время строительства моста была построена временная объездная дорога протяженностью 600 метров.
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Отмечается, что мост представляет собой сооружение из одного железобетонного пролета длиной 24 метра на двух бетонных опорах. Общая длина моста — 30,7 метра. Новая конструкция позволяет пропускать автомобили массой до 30 тонн без ограничений.
В ближайшее время планируется открыть движение еще по одному новому мосту, построенному по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", — через реку Бирюлинка на подъезде к поселку Барзас.
Также в этом сезоне за счет средств областной субсидии в Кузбассе строят еще два моста: в Кемерове через реку Большая Камышная (Театральный мост), где финансирование из регионального бюджета в 2023 году составит 6,9 миллиона рублей, и в Кемеровском округе через реку Осиновка в селе Андреевка (финансирование из регионального бюджета в 2023 году — 27,8 миллиона рублей).
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