https://ria.ru/20230925/most-1898474667.html

В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск построили новый мост

В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск построили новый мост - РИА Новости, 25.09.2023

В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск построили новый мост

В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск по нацпроекту построен новый мост, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:01

2023-09-25T13:01

2023-09-25T13:06

кемеровская область

сергей цивилев

томск

мариинск

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КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. В Кузбассе на трассе Томск — Мариинск по нацпроекту построен новый мост, сообщает пресс-служба правительства региона. "Современный бетонный мост в районе села Берикуль Ижморского округа построен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Новое сооружение с двумя полосами движения по 3,5 метра для транспорта и пешеходными тротуарами по 1,5 метра с ограждением по обеим сторонам возвели взамен аварийного моста, построенного в 80-х годах прошлого века", – говорится в сообщении. "По этой переправе едут междугородные автобусы, личный автотранспорт, транзитные грузовики. Старый мост пришел в негодность и представлял опасность. Благодаря нацпроекту мы смогли обеспечить безопасность и комфорт движения для участников дорожного движения, высокий скоростной режим. Как следствие, увеличена пропускная способность автодороги. Благодарю строителей, что они завершили объект раньше срока и до зимы запустили движение на этом участке трассы Мариинск — Томск", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что на время строительства моста была построена временная объездная дорога протяженностью 600 метров. Отмечается, что мост представляет собой сооружение из одного железобетонного пролета длиной 24 метра на двух бетонных опорах. Общая длина моста — 30,7 метра. Новая конструкция позволяет пропускать автомобили массой до 30 тонн без ограничений. В ближайшее время планируется открыть движение еще по одному новому мосту, построенному по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", — через реку Бирюлинка на подъезде к поселку Барзас. Также в этом сезоне за счет средств областной субсидии в Кузбассе строят еще два моста: в Кемерове через реку Большая Камышная (Театральный мост), где финансирование из регионального бюджета в 2023 году составит 6,9 миллиона рублей, и в Кемеровском округе через реку Осиновка в селе Андреевка (финансирование из регионального бюджета в 2023 году — 27,8 миллиона рублей).

https://ria.ru/20230920/lgoty-1897507380.html

https://ria.ru/20230915/kemerovo-1896493602.html

кемеровская область

томск

мариинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев, томск, мариинск