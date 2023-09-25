https://ria.ru/20230925/moravetskiy-1898583342.html
Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши
Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши - РИА Новости, 25.09.2023
Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не вмешиваться в дела республики. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:53
2023-09-25T19:53
2023-09-25T20:20
польша
германия
олаф шольц
матеуш моравецкий
еврокомиссия
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_272:0:2645:1335_1920x0_80_0_0_53d89251e33b2a67cc6447137884aa5c.jpg
ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не вмешиваться в дела республики."Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела", — заявил он во время общения с избирателями.Глава правительства страны заподозрил Шольца в симпатиях к польской оппозиционной коалиции "Гражданская платформа"."Или ты, Олаф, был плохо проинформирован своими людьми, или, сам того не понимая, играешь в оркестре "Гражданской платформы", которая надувает этот искусственный пузырь", — сказал Моравецкий.В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.
https://ria.ru/20230924/vmeshatelstvo-1898389325.html
https://ria.ru/20230901/polsha-1893592158.html
польша
германия
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_9d2ea1299abcb8f04509abcd3a1e6356.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, германия, олаф шольц, матеуш моравецкий, еврокомиссия, варшава, в мире
Польша, Германия, Олаф Шольц, Матеуш Моравецкий, Еврокомиссия, Варшава, В мире
Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши
Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в дела Польши
ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не вмешиваться в дела республики.
«
"Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела", — заявил он во время общения с избирателями.
В минувшие выходные Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах ЕС во избежание нелегальной миграции на фоне коррупционного скандала с выдачей польскими загранпредставительствами шенгенских виз.
Глава правительства страны заподозрил Шольца в симпатиях к польской оппозиционной коалиции "Гражданская платформа".
МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны
"Или ты, Олаф, был плохо проинформирован своими людьми, или, сам того не понимая, играешь в оркестре "Гражданской платформы", которая надувает этот искусственный пузырь", — сказал Моравецкий.
В четверг Еврокомиссия
сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.
В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.
Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС