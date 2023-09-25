https://ria.ru/20230925/moravetskiy-1898583342.html

Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши

Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши - РИА Новости, 25.09.2023

Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не вмешиваться в дела республики. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:53

2023-09-25T19:53

2023-09-25T20:20

польша

германия

олаф шольц

матеуш моравецкий

еврокомиссия

варшава

в мире

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ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не вмешиваться в дела республики."Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела", — заявил он во время общения с избирателями.Глава правительства страны заподозрил Шольца в симпатиях к польской оппозиционной коалиции "Гражданская платформа"."Или ты, Олаф, был плохо проинформирован своими людьми, или, сам того не понимая, играешь в оркестре "Гражданской платформы", которая надувает этот искусственный пузырь", — сказал Моравецкий.В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.

https://ria.ru/20230924/vmeshatelstvo-1898389325.html

https://ria.ru/20230901/polsha-1893592158.html

польша

германия

варшава

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польша, германия, олаф шольц, матеуш моравецкий, еврокомиссия, варшава, в мире