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Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши - РИА Новости, 25.09.2023
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19:53 25.09.2023 (обновлено: 20:20 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/moravetskiy-1898583342.html
Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши
Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши - РИА Новости, 25.09.2023
Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не вмешиваться в дела республики. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:53
2023-09-25T20:20
польша
германия
олаф шольц
матеуш моравецкий
еврокомиссия
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не вмешиваться в дела республики.&quot;Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела&quot;, — заявил он во время общения с избирателями.Глава правительства страны заподозрил Шольца в симпатиях к польской оппозиционной коалиции "Гражданская платформа"."Или ты, Олаф, был плохо проинформирован своими людьми, или, сам того не понимая, играешь в оркестре "Гражданской платформы", которая надувает этот искусственный пузырь", — сказал Моравецкий.В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.
https://ria.ru/20230924/vmeshatelstvo-1898389325.html
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польша, германия, олаф шольц, матеуш моравецкий, еврокомиссия, варшава, в мире
Польша, Германия, Олаф Шольц, Матеуш Моравецкий, Еврокомиссия, Варшава, В мире
Моравецкий велел Шольцу не вмешиваться в дела Польши

Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в дела Польши

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не вмешиваться в дела республики.
«

"Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела", — заявил он во время общения с избирателями.

В минувшие выходные Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах ЕС во избежание нелегальной миграции на фоне коррупционного скандала с выдачей польскими загранпредставительствами шенгенских виз.

Глава правительства страны заподозрил Шольца в симпатиях к польской оппозиционной коалиции "Гражданская платформа".
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"Или ты, Олаф, был плохо проинформирован своими людьми, или, сам того не понимая, играешь в оркестре "Гражданской платформы", которая надувает этот искусственный пузырь", — сказал Моравецкий.
В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.
В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.
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ПольшаГерманияОлаф ШольцМатеуш МоравецкийЕврокомиссияВаршаваВ мире
 
 
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