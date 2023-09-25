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Володин надеется на создании в Монголии условий для изучения русского языка - РИА Новости, 25.09.2023
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07:34 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/mongoliya-1898407505.html
Володин надеется на создании в Монголии условий для изучения русского языка
Володин надеется на создании в Монголии условий для изучения русского языка - РИА Новости, 25.09.2023
Володин надеется на создании в Монголии условий для изучения русского языка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:34
2023-09-25T07:34
вячеслав володин
георгий жуков
госдума рф
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
улан-батор
россия
монголия
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УЛАН-БАТОР, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка. Делегация депутатов Госдумы РФ во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным в субботу прибыла с официальным визитом в Монголию, где в понедельник прошло заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии. "Российское образование традиционно было востребовано среди граждан Монголии. Его получили за все предыдущее время более 60 тысяч специалистов. Рассчитываем, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка", - сказал он в ходе комиссии. Володин отметил, что это важный фактор укрепления двухстороннего сотрудничества, развития экономических и культурных связей между Монголией и РФ. Как отметил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев, сейчас поступил запрос об увеличении стипендий для монгольских студентов в РФ. "В Российской Федерации сейчас учатся более 2 тысяч студентов российских вузов..., каждый год правительство РФ выделяет 620 стипендий для монгольских студентов, и вчера поступил запрос об увеличении стипендий, мы будем рассматривать", - сказал Кабышев. В воскресенье состоялась встреча Володина с председателем великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Володин отметил, что Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат. В Улан-Баторе также состоялась встреча Володина и премьера Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества. После встреч, Володин и члены делегации возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе.
https://ria.ru/20230925/dogovorennosti-1898404831.html
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вячеслав володин, георгий жуков, госдума рф, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, улан-батор, россия, монголия
Вячеслав Володин, Георгий Жуков, Госдума РФ, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Улан-Батор, Россия, Монголия
Володин надеется на создании в Монголии условий для изучения русского языка

Володин рассчитывает, что Монголия создаст условия для изучения русского языка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка.
Делегация депутатов Госдумы РФ во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным в субботу прибыла с официальным визитом в Монголию, где в понедельник прошло заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Володин призвал обеспечить законами договоренности глав России и Монголии
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"Российское образование традиционно было востребовано среди граждан Монголии. Его получили за все предыдущее время более 60 тысяч специалистов. Рассчитываем, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка", - сказал он в ходе комиссии.
Володин отметил, что это важный фактор укрепления двухстороннего сотрудничества, развития экономических и культурных связей между Монголией и РФ.
Как отметил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев, сейчас поступил запрос об увеличении стипендий для монгольских студентов в РФ.
"В Российской Федерации сейчас учатся более 2 тысяч студентов российских вузов..., каждый год правительство РФ выделяет 620 стипендий для монгольских студентов, и вчера поступил запрос об увеличении стипендий, мы будем рассматривать", - сказал Кабышев.
В воскресенье состоялась встреча Володина с председателем великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
Володин отметил, что Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат.
В Улан-Баторе также состоялась встреча Володина и премьера Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.
После встреч, Володин и члены делегации возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Зинданшатар. 24 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Вчера, 07:09
 
Вячеслав ВолодинГеоргий ЖуковГосдума РФЛувсаннамсрайн Оюун-ЭрдэнэУлан-БаторРоссияМонголия
 
 
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