https://ria.ru/20230925/mongoliya-1898407505.html

Володин надеется на создании в Монголии условий для изучения русского языка

Володин надеется на создании в Монголии условий для изучения русского языка - РИА Новости, 25.09.2023

Володин надеется на создании в Монголии условий для изучения русского языка

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:34

2023-09-25T07:34

2023-09-25T07:34

вячеслав володин

георгий жуков

госдума рф

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

улан-батор

россия

монголия

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УЛАН-БАТОР, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка. Делегация депутатов Госдумы РФ во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным в субботу прибыла с официальным визитом в Монголию, где в понедельник прошло заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии. "Российское образование традиционно было востребовано среди граждан Монголии. Его получили за все предыдущее время более 60 тысяч специалистов. Рассчитываем, что в Монголии будут создаваться все необходимые условия для изучения и использования русского языка", - сказал он в ходе комиссии. Володин отметил, что это важный фактор укрепления двухстороннего сотрудничества, развития экономических и культурных связей между Монголией и РФ. Как отметил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев, сейчас поступил запрос об увеличении стипендий для монгольских студентов в РФ. "В Российской Федерации сейчас учатся более 2 тысяч студентов российских вузов..., каждый год правительство РФ выделяет 620 стипендий для монгольских студентов, и вчера поступил запрос об увеличении стипендий, мы будем рассматривать", - сказал Кабышев. В воскресенье состоялась встреча Володина с председателем великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Володин отметил, что Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат. В Улан-Баторе также состоялась встреча Володина и премьера Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества. После встреч, Володин и члены делегации возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе.

https://ria.ru/20230925/dogovorennosti-1898404831.html

https://ria.ru/20230924/sotrudnichestvo-1898282452.html

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вячеслав володин, георгий жуков, госдума рф, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, улан-батор, россия, монголия