https://ria.ru/20230925/mongoliya-1898404655.html
В Монголии поблагодарили Россию за продолжение поставок топлива
В Монголии поблагодарили Россию за продолжение поставок топлива - РИА Новости, 25.09.2023
В Монголии поблагодарили Россию за продолжение поставок топлива
Председатель великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар на заседании российско-монгольской парламентской комиссии выразил благодарность за РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T06:49
2023-09-25T06:49
2023-09-25T07:43
монголия
россия
улан-батор
вячеслав володин
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
георгий жуков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822174871_0:335:2810:1916_1920x0_80_0_0_7a5d305f1dc1e117ad8a735658a21738.jpg
УЛАН-БАТОР, 25 сен - РИА Новости. Председатель великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар на заседании российско-монгольской парламентской комиссии выразил благодарность за то, что российские топливные ограничения не будут касаться его страны.Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок."Ограничения по экспорту нефтепродуктов, которые сейчас проводятся на основании решения правительства Российской Федерации, не будут касаться нашей страны, и мы выражаем благодарность по этому вопросу, – сказал Занданшатар на заседании комиссии в Улан-Баторе. Российскую делегацию, которая прибыла в Монголию в субботу, возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин. В воскресенье два спикера провели встречу. Володин отметил, что Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат. Также он встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. После встреч Володин и члены делегации возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в монгольской столице.
https://ria.ru/20230922/soobscheniya-1898139998.html
https://ria.ru/20230923/toplivo-1898146339.html
монголия
россия
улан-батор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822174871_95:0:2716:1966_1920x0_80_0_0_3b86fb5738647c267348cda900fb0e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, улан-батор, вячеслав володин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, георгий жуков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф
Монголия, Россия, Улан-Батор, Вячеслав Володин, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Георгий Жуков, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ
В Монголии поблагодарили Россию за продолжение поставок топлива
В Монголии благодарят Россию за нераспространение на нее топливных ограничений