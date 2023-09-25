https://ria.ru/20230925/mongoliya-1898404655.html

В Монголии поблагодарили Россию за продолжение поставок топлива

В Монголии поблагодарили Россию за продолжение поставок топлива - РИА Новости, 25.09.2023

В Монголии поблагодарили Россию за продолжение поставок топлива

Председатель великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар на заседании российско-монгольской парламентской комиссии выразил благодарность за РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T06:49

2023-09-25T06:49

2023-09-25T07:43

монголия

россия

улан-батор

вячеслав володин

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

георгий жуков

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

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УЛАН-БАТОР, 25 сен - РИА Новости. Председатель великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар на заседании российско-монгольской парламентской комиссии выразил благодарность за то, что российские топливные ограничения не будут касаться его страны.Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок."Ограничения по экспорту нефтепродуктов, которые сейчас проводятся на основании решения правительства Российской Федерации, не будут касаться нашей страны, и мы выражаем благодарность по этому вопросу, – сказал Занданшатар на заседании комиссии в Улан-Баторе. Российскую делегацию, которая прибыла в Монголию в субботу, возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин. В воскресенье два спикера провели встречу. Володин отметил, что Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат. Также он встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. После встреч Володин и члены делегации возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в монгольской столице.

https://ria.ru/20230922/soobscheniya-1898139998.html

https://ria.ru/20230923/toplivo-1898146339.html

монголия

россия

улан-батор

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монголия, россия, улан-батор, вячеслав володин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, георгий жуков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф