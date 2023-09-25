https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898592859.html

Молдавия может стать частью ЕС, несмотря на Приднестровье, считает Санду

Молдавия может стать частью ЕС, несмотря на Приднестровье, считает Санду - РИА Новости, 25.09.2023

Молдавия может стать частью ЕС, несмотря на Приднестровье, считает Санду

Президент Молдавии Майя Санду полагает, что у республики есть шанс до конца десятилетия стать частью Евросоюза, несмотря на наличие приднестровского конфликта. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:56

2023-09-25T20:56

2023-09-25T20:56

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

кипр

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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полагает, что у республики есть шанс до конца десятилетия стать частью Евросоюза, несмотря на наличие приднестровского конфликта. Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску допустил, что республика может быть интегрирована в ЕС без Приднестровья, если конфликт не удастся урегулировать. Молдавские СМИ трактовали его заявление как отказ от непризнанного Приднестровья. "Это не отказ, но интеграция может быть в два шага. Мы не можем еще на 30 лет остаться в ситуации, когда у нас демократия не консолидирована, условия жизни не самые высокие… Я считаю, что у нас хороший шанс, мы должны сконцентрироваться на внутренней повестке, но у нас есть шанс до конца этого десятилетия стать частью Европейского Союза.", - заявила Санду в эфире телеканала TV8. По ее словам, наличие приднестровского конфликта не должно быть проблемой, поскольку у ЕС уже есть пример Кипра. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230924/moldaviya-1898339929.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898395236.html

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, кипр, брюссель