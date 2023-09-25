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Молдавия может стать частью ЕС, несмотря на Приднестровье, считает Санду - РИА Новости, 25.09.2023
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20:56 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898592859.html
Молдавия может стать частью ЕС, несмотря на Приднестровье, считает Санду
Молдавия может стать частью ЕС, несмотря на Приднестровье, считает Санду - РИА Новости, 25.09.2023
Молдавия может стать частью ЕС, несмотря на Приднестровье, считает Санду
Президент Молдавии Майя Санду полагает, что у республики есть шанс до конца десятилетия стать частью Евросоюза, несмотря на наличие приднестровского конфликта. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:56
2023-09-25T20:56
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
еврокомиссия
кипр
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полагает, что у республики есть шанс до конца десятилетия стать частью Евросоюза, несмотря на наличие приднестровского конфликта. Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску допустил, что республика может быть интегрирована в ЕС без Приднестровья, если конфликт не удастся урегулировать. Молдавские СМИ трактовали его заявление как отказ от непризнанного Приднестровья. "Это не отказ, но интеграция может быть в два шага. Мы не можем еще на 30 лет остаться в ситуации, когда у нас демократия не консолидирована, условия жизни не самые высокие… Я считаю, что у нас хороший шанс, мы должны сконцентрироваться на внутренней повестке, но у нас есть шанс до конца этого десятилетия стать частью Европейского Союза.", - заявила Санду в эфире телеканала TV8. По ее словам, наличие приднестровского конфликта не должно быть проблемой, поскольку у ЕС уже есть пример Кипра. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230924/moldaviya-1898339929.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, кипр, брюссель
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия, Кипр, Брюссель
Молдавия может стать частью ЕС, несмотря на Приднестровье, считает Санду

Санду: Молдавия может войти в ЕС до конца десятилетия, несмотря на Приднестровье

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полагает, что у республики есть шанс до конца десятилетия стать частью Евросоюза, несмотря на наличие приднестровского конфликта.
Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску допустил, что республика может быть интегрирована в ЕС без Приднестровья, если конфликт не удастся урегулировать. Молдавские СМИ трактовали его заявление как отказ от непризнанного Приднестровья.
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"Это не отказ, но интеграция может быть в два шага. Мы не можем еще на 30 лет остаться в ситуации, когда у нас демократия не консолидирована, условия жизни не самые высокие… Я считаю, что у нас хороший шанс, мы должны сконцентрироваться на внутренней повестке, но у нас есть шанс до конца этого десятилетия стать частью Европейского Союза.", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.
По ее словам, наличие приднестровского конфликта не должно быть проблемой, поскольку у ЕС уже есть пример Кипра.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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