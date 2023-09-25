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Оппозиция Молдавии выступила за роспуск группы по организации выборов - РИА Новости, 25.09.2023
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11:54 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898459958.html
Оппозиция Молдавии выступила за роспуск группы по организации выборов
Оппозиция Молдавии выступила за роспуск группы по организации выборов - РИА Новости, 25.09.2023
Оппозиция Молдавии выступила за роспуск группы по организации выборов
Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" выступила за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как незаконного формирования,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:54
2023-09-25T11:54
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" выступила за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как незаконного формирования, сообщили в пресс-службе партии. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские. "Правительство изобрело карательно-пропагандистскую машину для надзора за выборами. Партия "Шанс" выступает за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как формирования абсолютно незаконного и лишенного всякой общественной пользы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в соцсети. В полиформировании отмечают, что такая группа создана впервые по распоряжению премьер-министра Дорина Речана и нарушает Избирательный кодекс. Уточняется, что группу вошли представители Службы информации и безопасности, Совета по телевидению и радио, министерства юстиции, министерства просвещения и МВД. "Под одной крышей собрали журналистов, разведчиков, полицейских, педагогов и юристов. Зачем? Скорее всего, чтобы выполнять задания власти. Если вдруг "ненужный" кандидат начнет побеждать "нужного", то будет включена система по выбиванию его из гонки. ЦИК — единственный специализированный орган, который вправе заниматься организацией и администрированием выборов. И если уж и надо было создавать такую надстройку над существующей системой, так только по запросу ЦИК", - подчеркнули в сообщении. В воскресенье партия "Шанс" представила своего кандидата в мэры Кишинева Кристину Вулпе. Она родилась в Молдавии, работает преподавателем и растит троих детей.
https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898429056.html
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в мире, молдавия, дорин речан, кишинев
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Кишинев
Оппозиция Молдавии выступила за роспуск группы по организации выборов

Молдавская партия "Шанс" выступила за роспуск группы по организации выборов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПикет оппозиции в Кишиневе
Пикет оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Пикет оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" выступила за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как незаконного формирования, сообщили в пресс-службе партии.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.
"Правительство изобрело карательно-пропагандистскую машину для надзора за выборами. Партия "Шанс" выступает за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как формирования абсолютно незаконного и лишенного всякой общественной пользы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в соцсети.
В полиформировании отмечают, что такая группа создана впервые по распоряжению премьер-министра Дорина Речана и нарушает Избирательный кодекс. Уточняется, что группу вошли представители Службы информации и безопасности, Совета по телевидению и радио, министерства юстиции, министерства просвещения и МВД.
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"Под одной крышей собрали журналистов, разведчиков, полицейских, педагогов и юристов. Зачем? Скорее всего, чтобы выполнять задания власти. Если вдруг "ненужный" кандидат начнет побеждать "нужного", то будет включена система по выбиванию его из гонки. ЦИК — единственный специализированный орган, который вправе заниматься организацией и администрированием выборов. И если уж и надо было создавать такую надстройку над существующей системой, так только по запросу ЦИК", - подчеркнули в сообщении.
В воскресенье партия "Шанс" представила своего кандидата в мэры Кишинева Кристину Вулпе. Она родилась в Молдавии, работает преподавателем и растит троих детей.
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