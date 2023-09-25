https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898459958.html

Оппозиция Молдавии выступила за роспуск группы по организации выборов

Оппозиция Молдавии выступила за роспуск группы по организации выборов - РИА Новости, 25.09.2023

Оппозиция Молдавии выступила за роспуск группы по организации выборов

Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" выступила за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как незаконного формирования,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:54

2023-09-25T11:54

2023-09-25T11:54

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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" выступила за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как незаконного формирования, сообщили в пресс-службе партии. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские. "Правительство изобрело карательно-пропагандистскую машину для надзора за выборами. Партия "Шанс" выступает за роспуск Межведомственной рабочей группы по организации местных выборов как формирования абсолютно незаконного и лишенного всякой общественной пользы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в соцсети. В полиформировании отмечают, что такая группа создана впервые по распоряжению премьер-министра Дорина Речана и нарушает Избирательный кодекс. Уточняется, что группу вошли представители Службы информации и безопасности, Совета по телевидению и радио, министерства юстиции, министерства просвещения и МВД. "Под одной крышей собрали журналистов, разведчиков, полицейских, педагогов и юристов. Зачем? Скорее всего, чтобы выполнять задания власти. Если вдруг "ненужный" кандидат начнет побеждать "нужного", то будет включена система по выбиванию его из гонки. ЦИК — единственный специализированный орган, который вправе заниматься организацией и администрированием выборов. И если уж и надо было создавать такую надстройку над существующей системой, так только по запросу ЦИК", - подчеркнули в сообщении. В воскресенье партия "Шанс" представила своего кандидата в мэры Кишинева Кристину Вулпе. Она родилась в Молдавии, работает преподавателем и растит троих детей.

https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898429056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, дорин речан, кишинев