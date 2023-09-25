https://ria.ru/20230925/missiya-1898537291.html
Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане
Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане - РИА Новости, 25.09.2023
Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане
Международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан" 25 сентября впервые открылась в международном выставочном центре EXPO в Астане, под брендом Made in... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:20
2023-09-25T16:20
2023-09-25T16:20
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
киргизия
казахстан
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан" 25 сентября впервые открылась в международном выставочном центре EXPO в Астане, под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний, сообщил Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний: производители передовой продукции строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности. Организатор национальной экспозиции – Российский экспортный центр. На стенде Made in Russia российские компании встретятся c более чем 100 компаниями из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана и других стран, заинтересованных в сотрудничестве и совместных проектах. Всего за весь период выставки планируется более 150 целевых b2b-встреч", - говорится в сообщении.Помимо обширной экспозиции выставка отличается насыщенной деловой программой.Так, в первый день выставки состоялась главная пленарная сессия "Промышленные стратегии нового времени", в которой приняли участие главы правительств России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.26 сентября в рамках деловой миссии Made in Russia состоится круглый стол "Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности", в котором примут участие представители органов власти, профильных организаций и бизнес-кругов России и Казахстана. Основной темой для обсуждения станет сотрудничество России и Казахстана в разных отраслях промышленности, построение новых логистических маршрутов и налаживание новых кооперационных связей в условиях возросшей турбулентности в мире."Иннопром. Казахстан" продлится до 27 сентября. Общая выставочная площадь превышает 12 тысяч квадратных метров, в ней принимают участие более 200 компаний, которые представляют инновационную продукцию таких отраслей промышленности, как машиностроение, судостроение, станкостроение, химическая, металлургическая, текстильная и авиационная промышленности.
https://ria.ru/20230912/rets-1895778109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, киргизия, казахстан, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия, Киргизия, Казахстан, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан" 25 сентября впервые открылась в международном выставочном центре EXPO в Астане, под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний, сообщил Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний: производители передовой продукции строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности. Организатор национальной экспозиции – Российский экспортный центр. На стенде Made in Russia российские компании встретятся c более чем 100 компаниями из Казахстана, Киргизии
, Белоруссии
, Узбекистана
и других стран, заинтересованных в сотрудничестве и совместных проектах. Всего за весь период выставки планируется более 150 целевых b2b-встреч", - говорится в сообщении.
Помимо обширной экспозиции выставка отличается насыщенной деловой программой.
Так, в первый день выставки состоялась главная пленарная сессия "Промышленные стратегии нового времени", в которой приняли участие главы правительств России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.
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26 сентября в рамках деловой миссии Made in Russia состоится круглый стол "Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности", в котором примут участие представители органов власти, профильных организаций и бизнес-кругов России и Казахстана. Основной темой для обсуждения станет сотрудничество России и Казахстана в разных отраслях промышленности, построение новых логистических маршрутов и налаживание новых кооперационных связей в условиях возросшей турбулентности в мире.
"Иннопром. Казахстан" продлится до 27 сентября. Общая выставочная площадь превышает 12 тысяч квадратных метров, в ней принимают участие более 200 компаний, которые представляют инновационную продукцию таких отраслей промышленности, как машиностроение, судостроение, станкостроение, химическая, металлургическая, текстильная и авиационная промышленности.