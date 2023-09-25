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Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане - РИА Новости, 25.09.2023
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16:20 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/missiya-1898537291.html
Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане
Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане - РИА Новости, 25.09.2023
Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане
Международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан" 25 сентября впервые открылась в международном выставочном центре EXPO в Астане, под брендом Made in... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:20
2023-09-25T16:20
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
киргизия
казахстан
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан" 25 сентября впервые открылась в международном выставочном центре EXPO в Астане, под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний, сообщил Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний: производители передовой продукции строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности. Организатор национальной экспозиции – Российский экспортный центр. На стенде Made in Russia российские компании встретятся c более чем 100 компаниями из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана и других стран, заинтересованных в сотрудничестве и совместных проектах. Всего за весь период выставки планируется более 150 целевых b2b-встреч", - говорится в сообщении.Помимо обширной экспозиции выставка отличается насыщенной деловой программой.Так, в первый день выставки состоялась главная пленарная сессия "Промышленные стратегии нового времени", в которой приняли участие главы правительств России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.26 сентября в рамках деловой миссии Made in Russia состоится круглый стол "Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности", в котором примут участие представители органов власти, профильных организаций и бизнес-кругов России и Казахстана. Основной темой для обсуждения станет сотрудничество России и Казахстана в разных отраслях промышленности, построение новых логистических маршрутов и налаживание новых кооперационных связей в условиях возросшей турбулентности в мире."Иннопром. Казахстан" продлится до 27 сентября. Общая выставочная площадь превышает 12 тысяч квадратных метров, в ней принимают участие более 200 компаний, которые представляют инновационную продукцию таких отраслей промышленности, как машиностроение, судостроение, станкостроение, химическая, металлургическая, текстильная и авиационная промышленности.
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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, киргизия, казахстан, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия, Киргизия, Казахстан, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан" 25 сентября впервые открылась в международном выставочном центре EXPO в Астане, под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний, сообщил Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний: производители передовой продукции строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности. Организатор национальной экспозиции – Российский экспортный центр. На стенде Made in Russia российские компании встретятся c более чем 100 компаниями из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана и других стран, заинтересованных в сотрудничестве и совместных проектах. Всего за весь период выставки планируется более 150 целевых b2b-встреч", - говорится в сообщении.
Помимо обширной экспозиции выставка отличается насыщенной деловой программой.
Так, в первый день выставки состоялась главная пленарная сессия "Промышленные стратегии нового времени", в которой приняли участие главы правительств России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на ток-шоу 60 минут с Евгением Поповым - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
РЭЦ: специфика, компании-лидеры и совокупность мер разовьют экспорт
12 сентября, 11:12
26 сентября в рамках деловой миссии Made in Russia состоится круглый стол "Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности", в котором примут участие представители органов власти, профильных организаций и бизнес-кругов России и Казахстана. Основной темой для обсуждения станет сотрудничество России и Казахстана в разных отраслях промышленности, построение новых логистических маршрутов и налаживание новых кооперационных связей в условиях возросшей турбулентности в мире.
"Иннопром. Казахстан" продлится до 27 сентября. Общая выставочная площадь превышает 12 тысяч квадратных метров, в ней принимают участие более 200 компаний, которые представляют инновационную продукцию таких отраслей промышленности, как машиностроение, судостроение, станкостроение, химическая, металлургическая, текстильная и авиационная промышленности.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссияКиргизияКазахстанВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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