Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане

Миссия Made in Russia начала работу на первом "Иннопроме" в Казахстане

2023-09-25

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан" 25 сентября впервые открылась в международном выставочном центре EXPO в Астане, под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний, сообщил Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 18 российских компаний: производители передовой продукции строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности. Организатор национальной экспозиции – Российский экспортный центр. На стенде Made in Russia российские компании встретятся c более чем 100 компаниями из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана и других стран, заинтересованных в сотрудничестве и совместных проектах. Всего за весь период выставки планируется более 150 целевых b2b-встреч", - говорится в сообщении.Помимо обширной экспозиции выставка отличается насыщенной деловой программой.Так, в первый день выставки состоялась главная пленарная сессия "Промышленные стратегии нового времени", в которой приняли участие главы правительств России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.26 сентября в рамках деловой миссии Made in Russia состоится круглый стол "Россия и Казахстан: развивая сотрудничество в условиях геополитической турбулентности", в котором примут участие представители органов власти, профильных организаций и бизнес-кругов России и Казахстана. Основной темой для обсуждения станет сотрудничество России и Казахстана в разных отраслях промышленности, построение новых логистических маршрутов и налаживание новых кооперационных связей в условиях возросшей турбулентности в мире."Иннопром. Казахстан" продлится до 27 сентября. Общая выставочная площадь превышает 12 тысяч квадратных метров, в ней принимают участие более 200 компаний, которые представляют инновационную продукцию таких отраслей промышленности, как машиностроение, судостроение, станкостроение, химическая, металлургическая, текстильная и авиационная промышленности.

