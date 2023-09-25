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Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП - РИА Новости, 25.09.2023
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09:52 25.09.2023 (обновлено: 11:08 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/mishustin-1898423246.html
Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП
Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП - РИА Новости, 25.09.2023
Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП
Доля обрабатывающих производств в структуре ВВП России, по прогнозам, может вырасти на 0,2 процентного пункта в 2023 году, сообщил глава правительства РФ Михаил РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:52
2023-09-25T11:08
экономика
россия
михаил мишустин
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Доля обрабатывающих производств в структуре ВВП России, по прогнозам, может вырасти на 0,2 процентного пункта в 2023 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "По предварительным прогнозам, доля обрабатывающих производств в структуре валового внутреннего продукта вырастет в текущем году на 0,2 процентного пункта, и без учета нефтепереработки и пищевой индустрии достигнет уровня 13,8%", - сказал Мишустин на пленарной сессии промышленный выставки "Иннопром. Казахстан".
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП

Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП в 2023 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной пленарной сессии "ИННОПРОМ. Казахстан" в Астане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной пленарной сессии ИННОПРОМ. Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Доля обрабатывающих производств в структуре ВВП России, по прогнозам, может вырасти на 0,2 процентного пункта в 2023 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"По предварительным прогнозам, доля обрабатывающих производств в структуре валового внутреннего продукта вырастет в текущем году на 0,2 процентного пункта, и без учета нефтепереработки и пищевой индустрии достигнет уровня 13,8%", - сказал Мишустин на пленарной сессии промышленный выставки "Иннопром. Казахстан".
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Экспортный потенциал Made in Russia на выставке "Иннопром" превысил $45 млн
27 апреля, 17:10
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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