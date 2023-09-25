https://ria.ru/20230925/mishustin-1898423246.html

Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП

Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП - РИА Новости, 25.09.2023

Мишустин ожидает роста доли обрабатывающих производств в ВВП

Доля обрабатывающих производств в структуре ВВП России, по прогнозам, может вырасти на 0,2 процентного пункта в 2023 году, сообщил глава правительства РФ Михаил РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:52

2023-09-25T09:52

2023-09-25T11:08

экономика

россия

михаил мишустин

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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Доля обрабатывающих производств в структуре ВВП России, по прогнозам, может вырасти на 0,2 процентного пункта в 2023 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "По предварительным прогнозам, доля обрабатывающих производств в структуре валового внутреннего продукта вырастет в текущем году на 0,2 процентного пункта, и без учета нефтепереработки и пищевой индустрии достигнет уровня 13,8%", - сказал Мишустин на пленарной сессии промышленный выставки "Иннопром. Казахстан".

https://ria.ru/20230427/potentsial-1868213616.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин