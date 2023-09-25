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Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта - РИА Новости, 25.09.2023
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19:06 25.09.2023 (обновлено: 19:15 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/mirotvortsy-1898578008.html
Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта
Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта - РИА Новости, 25.09.2023
Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта
Миротворцы РФ сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор, в расположении контингента остаются 675 человек, говорится в РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:06
2023-09-25T19:15
россия
степанакерт
ситуация в нагорном карабахе
армения
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Миротворцы РФ сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор, в расположении контингента остаются 675 человек, говорится в бюллетене Минобороны РФ."Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха... Российскими миротворцами сопровождено три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. В расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - говорится в сообщении.Добавляется, что нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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россия
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россия, степанакерт, ситуация в нагорном карабахе, армения
Россия, Степанакерт, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения
Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта

МО: миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Миротворцы РФ сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор, в расположении контингента остаются 675 человек, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха... Российскими миротворцами сопровождено три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. В расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Добавляется, что нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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