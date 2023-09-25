https://ria.ru/20230925/mirotvortsy-1898578008.html

Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта

Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта - РИА Новости, 25.09.2023

Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта

Миротворцы РФ сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор, в расположении контингента остаются 675 человек, говорится в РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:06

2023-09-25T19:06

2023-09-25T19:15

россия

степанакерт

ситуация в нагорном карабахе

армения

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Миротворцы РФ сопроводили три колонны с жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор, в расположении контингента остаются 675 человек, говорится в бюллетене Минобороны РФ."Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха... Российскими миротворцами сопровождено три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. В расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи", - говорится в сообщении.Добавляется, что нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

россия

степанакерт

армения

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россия, степанакерт, ситуация в нагорном карабахе, армения