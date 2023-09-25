США не готовы к миру на Украине, считает эксперт
Эксперт: США не готовы к миру на Украине, несмотря на провал наступления ВСУ
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Даже после провала контрнаступления ВСУ Вашингтон не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и не откажется от поддержки Киева, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Ранее украинский оппозиционный политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук высказал мнение о том, что в вопросе Украины "прекращение огня и проведение разграничения, как это было с западной и восточной Германией или с Кореей, кажется здравой идеей, но такой сценарий не исчерпывает причины конфликта". Об этом он написал в статье для издания aif.ru, перечислив ряд условий для завершения конфликта на Украине.
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"Команда (президента США Джо - ред.) Байдена рассматривала вопрос перемирия раньше, в случае победы после контрнаступления украинских войск, тогда Джо Байден мог бы идти на выборы как победитель, но победителя из него не получилось. Раздражение на Владимира Зеленского связано с тем, что он не выполнил это задание… Сейчас рассчитывать на то, что они всерьез поссорятся с собственным вассалом (Зеленским – ред.), это пустые надежды", - сказал собеседник агентства.
По его словам, администрация Байдена сделает все, чтобы продлить "пусть даже такие вялотекущие военные действия" до срока президентских выборов в США в ноябре 2024 года. "Осталась одна идея: Байден – воин, который ведет войну не на жизнь, а насмерть с Россией, не время "менять коня на переправе", - отметил Жарихин.
Несмотря на провал Киева, Вашингтон продолжит оказывать ему поддержку, тогда как к мнению Москвы в вопросах вокруг Украины прислушиваться не станет, считает эксперт. "США не учитывали и не будут учитывать интересы России. Они учитывают только собственные интересы", - заявил он, добавив, что "их интересы могут совпадать лишь на коротком отрезке с интересами" РФ, "это было, например, в 1990-е годы".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.