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США не готовы к миру на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 25.09.2023
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14:28 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/mir-1898503187.html
США не готовы к миру на Украине, считает эксперт
США не готовы к миру на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 25.09.2023
США не готовы к миру на Украине, считает эксперт
Даже после провала контрнаступления ВСУ Вашингтон не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и не откажется от поддержки Киева, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:28
2023-09-25T14:28
украина
джо байден
вооруженные силы украины
владимир жарихин
россия
киев
владимир зеленский
институт стран снг
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Даже после провала контрнаступления ВСУ Вашингтон не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и не откажется от поддержки Киева, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Ранее украинский оппозиционный политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук высказал мнение о том, что в вопросе Украины "прекращение огня и проведение разграничения, как это было с западной и восточной Германией или с Кореей, кажется здравой идеей, но такой сценарий не исчерпывает причины конфликта". Об этом он написал в статье для издания aif.ru, перечислив ряд условий для завершения конфликта на Украине. "Команда (президента США Джо - ред.) Байдена рассматривала вопрос перемирия раньше, в случае победы после контрнаступления украинских войск, тогда Джо Байден мог бы идти на выборы как победитель, но победителя из него не получилось. Раздражение на Владимира Зеленского связано с тем, что он не выполнил это задание… Сейчас рассчитывать на то, что они всерьез поссорятся с собственным вассалом (Зеленским – ред.), это пустые надежды", - сказал собеседник агентства. По его словам, администрация Байдена сделает все, чтобы продлить "пусть даже такие вялотекущие военные действия" до срока президентских выборов в США в ноябре 2024 года. "Осталась одна идея: Байден – воин, который ведет войну не на жизнь, а насмерть с Россией, не время "менять коня на переправе", - отметил Жарихин. Несмотря на провал Киева, Вашингтон продолжит оказывать ему поддержку, тогда как к мнению Москвы в вопросах вокруг Украины прислушиваться не станет, считает эксперт. "США не учитывали и не будут учитывать интересы России. Они учитывают только собственные интересы", - заявил он, добавив, что "их интересы могут совпадать лишь на коротком отрезке с интересами" РФ, "это было, например, в 1990-е годы". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html
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украина, джо байден, вооруженные силы украины, владимир жарихин, россия, киев, владимир зеленский, институт стран снг
Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Жарихин, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Институт стран СНГ
США не готовы к миру на Украине, считает эксперт

Эксперт: США не готовы к миру на Украине, несмотря на провал наступления ВСУ

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Даже после провала контрнаступления ВСУ Вашингтон не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и не откажется от поддержки Киева, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Ранее украинский оппозиционный политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук высказал мнение о том, что в вопросе Украины "прекращение огня и проведение разграничения, как это было с западной и восточной Германией или с Кореей, кажется здравой идеей, но такой сценарий не исчерпывает причины конфликта". Об этом он написал в статье для издания aif.ru, перечислив ряд условий для завершения конфликта на Украине.
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"Команда (президента США Джо - ред.) Байдена рассматривала вопрос перемирия раньше, в случае победы после контрнаступления украинских войск, тогда Джо Байден мог бы идти на выборы как победитель, но победителя из него не получилось. Раздражение на Владимира Зеленского связано с тем, что он не выполнил это задание… Сейчас рассчитывать на то, что они всерьез поссорятся с собственным вассалом (Зеленским – ред.), это пустые надежды", - сказал собеседник агентства.
По его словам, администрация Байдена сделает все, чтобы продлить "пусть даже такие вялотекущие военные действия" до срока президентских выборов в США в ноябре 2024 года. "Осталась одна идея: Байден – воин, который ведет войну не на жизнь, а насмерть с Россией, не время "менять коня на переправе", - отметил Жарихин.
Несмотря на провал Киева, Вашингтон продолжит оказывать ему поддержку, тогда как к мнению Москвы в вопросах вокруг Украины прислушиваться не станет, считает эксперт. "США не учитывали и не будут учитывать интересы России. Они учитывают только собственные интересы", - заявил он, добавив, что "их интересы могут совпадать лишь на коротком отрезке с интересами" РФ, "это было, например, в 1990-е годы".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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УкраинаДжо БайденВооруженные силы УкраиныВладимир ЖарихинРоссияКиевВладимир ЗеленскийИнститут стран СНГ
 
 
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