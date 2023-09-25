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Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/minomet-1898404228.html
Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
Мобильный ("кочующий") минометный расчет российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе со складом боеприпасов под Херсоном, передает... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T06:33
2023-09-25T06:33
специальная военная операция на украине
украина
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен - РИА Новости. Мобильный ("кочующий") минометный расчет российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе со складом боеприпасов под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости. "Аэроразведка обнаружила скопление живой силы противника, нам были переданы координаты, мы отработали. Согласно сведениям визуального контроля, был уничтожен опорный пункт противника со складом боекомплекта", - сообщил командир мобильного минометного расчета с позывным "Сабля". По его словам, специфика работы мобильного минометного расчета заключается в быстроте и слаженности работы, поскольку необходимо оперативно выезжать, устанавливать миномет и после отработки цели покидать место, откуда велся огонь. "Чем быстрее разберешь миномет, наведешься на координаты, отработаешь и соберешься, зависит жизнь человеческая, бойцы это все прекрасно понимают и работают очень быстро и слаженно", – рассказал командир. Весь цикл работы мобильного расчета от получения координат цели до момента, когда он покидает место ведения огня, занимает не более 10 минут, отметил боец. "Мы постоянно перемещаемся, меняем место дислокации, на одном и том же месте мы не работаем. Каждый раз новое место", – отметил он.
https://ria.ru/20230925/dron-1898403812.html
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ

Минометный расчет уничтожил под Херсоном опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет стрельбу из миномета
Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из миномета - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из миномета. Архивное фото
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен - РИА Новости. Мобильный ("кочующий") минометный расчет российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе со складом боеприпасов под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Аэроразведка обнаружила скопление живой силы противника, нам были переданы координаты, мы отработали. Согласно сведениям визуального контроля, был уничтожен опорный пункт противника со складом боекомплекта", - сообщил командир мобильного минометного расчета с позывным "Сабля".
По его словам, специфика работы мобильного минометного расчета заключается в быстроте и слаженности работы, поскольку необходимо оперативно выезжать, устанавливать миномет и после отработки цели покидать место, откуда велся огонь.
"Чем быстрее разберешь миномет, наведешься на координаты, отработаешь и соберешься, зависит жизнь человеческая, бойцы это все прекрасно понимают и работают очень быстро и слаженно", – рассказал командир.
Весь цикл работы мобильного расчета от получения координат цели до момента, когда он покидает место ведения огня, занимает не более 10 минут, отметил боец.
"Мы постоянно перемещаемся, меняем место дислокации, на одном и том же месте мы не работаем. Каждый раз новое место", – отметил он.
Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраина
 
 
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