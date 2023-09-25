https://ria.ru/20230925/minomet-1898404228.html
Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023
Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
Мобильный ("кочующий") минометный расчет российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе со складом боеприпасов под Херсоном, передает... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T06:33
2023-09-25T06:33
2023-09-25T06:33
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен - РИА Новости. Мобильный ("кочующий") минометный расчет российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе со складом боеприпасов под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости. "Аэроразведка обнаружила скопление живой силы противника, нам были переданы координаты, мы отработали. Согласно сведениям визуального контроля, был уничтожен опорный пункт противника со складом боекомплекта", - сообщил командир мобильного минометного расчета с позывным "Сабля". По его словам, специфика работы мобильного минометного расчета заключается в быстроте и слаженности работы, поскольку необходимо оперативно выезжать, устанавливать миномет и после отработки цели покидать место, откуда велся огонь. "Чем быстрее разберешь миномет, наведешься на координаты, отработаешь и соберешься, зависит жизнь человеческая, бойцы это все прекрасно понимают и работают очень быстро и слаженно", – рассказал командир. Весь цикл работы мобильного расчета от получения координат цели до момента, когда он покидает место ведения огня, занимает не более 10 минут, отметил боец. "Мы постоянно перемещаемся, меняем место дислокации, на одном и том же месте мы не работаем. Каждый раз новое место", – отметил он.
https://ria.ru/20230925/dron-1898403812.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
Минометный расчет уничтожил под Херсоном опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен - РИА Новости.
Мобильный ("кочующий") минометный расчет российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе со складом боеприпасов под Херсоном, передает
корреспондент РИА Новости.
«
"Аэроразведка обнаружила скопление живой силы противника, нам были переданы координаты, мы отработали. Согласно сведениям визуального контроля, был уничтожен опорный пункт противника со складом боекомплекта", - сообщил командир мобильного минометного расчета с позывным "Сабля".
По его словам, специфика работы мобильного минометного расчета заключается в быстроте и слаженности работы, поскольку необходимо оперативно выезжать, устанавливать миномет и после отработки цели покидать место, откуда велся огонь.
"Чем быстрее разберешь миномет, наведешься на координаты, отработаешь и соберешься, зависит жизнь человеческая, бойцы это все прекрасно понимают и работают очень быстро и слаженно", – рассказал командир.
Весь цикл работы мобильного расчета от получения координат цели до момента, когда он покидает место ведения огня, занимает не более 10 минут, отметил боец.
"Мы постоянно перемещаемся, меняем место дислокации, на одном и том же месте мы не работаем. Каждый раз новое место", – отметил он.
Опубликованы кадры уничтожения минометного расчета ВСУ дроном-камикадзе