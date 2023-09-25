https://ria.ru/20230925/minomet-1898404228.html

Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ

Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 25.09.2023

Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ

Мобильный ("кочующий") минометный расчет российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе со складом боеприпасов под Херсоном, передает... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T06:33

2023-09-25T06:33

2023-09-25T06:33

специальная военная операция на украине

украина

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сен - РИА Новости. Мобильный ("кочующий") минометный расчет российской группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе со складом боеприпасов под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости. "Аэроразведка обнаружила скопление живой силы противника, нам были переданы координаты, мы отработали. Согласно сведениям визуального контроля, был уничтожен опорный пункт противника со складом боекомплекта", - сообщил командир мобильного минометного расчета с позывным "Сабля". По его словам, специфика работы мобильного минометного расчета заключается в быстроте и слаженности работы, поскольку необходимо оперативно выезжать, устанавливать миномет и после отработки цели покидать место, откуда велся огонь. "Чем быстрее разберешь миномет, наведешься на координаты, отработаешь и соберешься, зависит жизнь человеческая, бойцы это все прекрасно понимают и работают очень быстро и слаженно", – рассказал командир. Весь цикл работы мобильного расчета от получения координат цели до момента, когда он покидает место ведения огня, занимает не более 10 минут, отметил боец. "Мы постоянно перемещаемся, меняем место дислокации, на одном и том же месте мы не работаем. Каждый раз новое место", – отметил он.

https://ria.ru/20230925/dron-1898403812.html

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украина