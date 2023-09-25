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В Москве не планируют строить станции метро у аэропортов помимо Внуково - РИА Новости, 25.09.2023
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13:39 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/metro-1898487736.html
В Москве не планируют строить станции метро у аэропортов помимо Внуково
В Москве не планируют строить станции метро у аэропортов помимо Внуково - РИА Новости, 25.09.2023
В Москве не планируют строить станции метро у аэропортов помимо Внуково
Планов по открытию станций метро возле других аэропортов в Москве, помимо Внуково, нет и не было, для передвижения достаточно аэроэкспрессов, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:39
2023-09-25T13:39
общество
москва
максим ликсутов
московский метрополитен
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Планов по открытию станций метро возле других аэропортов в Москве, помимо Внуково, нет и не было, для передвижения достаточно аэроэкспрессов, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке "Рассказовка – Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метрополитена, теперь станция "Аэропорт Внуково" интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково имени Туполева, расположенного в одноимённом районе на западе Москвы. Через подземный переход станция имеет выходы в терминал А аэропорта. "Таких планов у нас нет", - заявил Ликсутов в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос об открытии станций метро у других аэропортов столицы. Он отметил, что станцией метро "Внуково", буквально сразу после открытия ее мэром города, стали пользоваться "около 8-9 тысяч человек каждый рабочий день". "Уверен, что количество этих пассажиров будет расти", - добавил и.о. заммэра. Ликсутов также отметил, что других станций открывать в аэропортах не планируется и никогда не планировалось. "Аэроэкспрессов вполне достаточно", - заключил он.
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общество, москва, максим ликсутов , московский метрополитен, внуково (аэропорт)
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Московский метрополитен, Внуково (аэропорт)
В Москве не планируют строить станции метро у аэропортов помимо Внуково

Ликсутов: планов по открытию станций метро у аэропортов помимо Внуково нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтанция метро "Аэропорт Внуково"
Станция метро Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Станция метро "Аэропорт Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Планов по открытию станций метро возле других аэропортов в Москве, помимо Внуково, нет и не было, для передвижения достаточно аэроэкспрессов, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке "Рассказовка – Аэропорт Внуково" Солнцевской линии московского метрополитена, теперь станция "Аэропорт Внуково" интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково имени Туполева, расположенного в одноимённом районе на западе Москвы. Через подземный переход станция имеет выходы в терминал А аэропорта.
"Таких планов у нас нет", - заявил Ликсутов в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос об открытии станций метро у других аэропортов столицы. Он отметил, что станцией метро "Внуково", буквально сразу после открытия ее мэром города, стали пользоваться "около 8-9 тысяч человек каждый рабочий день". "Уверен, что количество этих пассажиров будет расти", - добавил и.о. заммэра.
Ликсутов также отметил, что других станций открывать в аэропортах не планируется и никогда не планировалось. "Аэроэкспрессов вполне достаточно", - заключил он.
Аэроэкспресс в Москву на подземной станции в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовМосковский метрополитенВнуково (аэропорт)
 
 
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