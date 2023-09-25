https://ria.ru/20230925/megafon-1898463121.html
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
ФАС возбудила дело против "Мегафона" - РИА Новости, 25.09.2023
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора связи "Мегафон" из-за необоснованного повышения тарифов, которое в целом в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:06
2023-09-25T12:06
2023-09-25T13:07
мегафон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
москва
билайн
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора связи "Мегафон" из-за необоснованного повышения тарифов, которое в целом в этом году составило в среднем 10,24% и затронуло более чем 8,2 миллиона абонентов, сообщает служба в телеграм-канале."ФАС возбудила дело в отношении оператора связи "Мегафон". Компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения. В 2023 году ПАО "Мегафон" произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат", - говорится в сообщении ФАС.Ведомство считает, что оснований для повышения тарифов у "Мегафона" нет, а действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей, при этом данные финансовой отчетности компании свидетельствуют о значительном снижении расходов и росте чистой прибыли. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, заключает ФАС.Ранее, в июле, Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России о необоснованности повышения тарифов "Мегафоном" и назначении штрафа.В начале октября 2022 года в ФАС сообщили, что возбудили дело в отношении мобильного оператора "Мегафон", так как компания необоснованно повысила тарифы. В "Мегафоне" РИА Новости рассказали тогда, что заранее проинформировали ведомство о повышении тарифов, находятся в тесном контакте со службой в связи возбужденным делом и дают дополнительные документы.По информации антимонопольного регулятора, в декабре прошлого года служба начала расследование повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов. По результатам проведенного ведомством анализа рост тарифов операторов Теле2 и "Билайн" признан обоснованным - они предоставили ФАС обоснования, подтверждающие рост затрат на сеть.Тогда служба уже признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов. До настоящего момента предписание ведомства остается неисполненным и обжалуется компанией в суде.
https://ria.ru/20230921/reabilitatsiya-1897897256.html
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мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, москва, билайн
Мегафон, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Москва, Билайн
ФАС возбудила дело против "Мегафона"
ФАС завела дело против "Мегафона" из-за повышения тарифов на 10%
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора связи "Мегафон" из-за необоснованного повышения тарифов, которое в целом в этом году составило в среднем 10,24% и затронуло более чем 8,2 миллиона абонентов, сообщает служба в телеграм-канале
.
"ФАС возбудила дело в отношении оператора связи "Мегафон". Компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения. В 2023 году ПАО "Мегафон" произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат", - говорится в сообщении ФАС.
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Ведомство считает, что оснований для повышения тарифов у "Мегафона" нет, а действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей, при этом данные финансовой отчетности компании свидетельствуют о значительном снижении расходов и росте чистой прибыли. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, заключает ФАС.
Ранее, в июле, Арбитражный суд Москвы
признал законным решение ФАС России о необоснованности повышения тарифов "Мегафоном" и назначении штрафа.
В начале октября 2022 года в ФАС сообщили, что возбудили дело в отношении мобильного оператора "Мегафон", так как компания необоснованно повысила тарифы. В "Мегафоне" РИА Новости рассказали тогда, что заранее проинформировали ведомство о повышении тарифов, находятся в тесном контакте со службой в связи возбужденным делом и дают дополнительные документы.
По информации антимонопольного регулятора, в декабре прошлого года служба начала расследование повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов. По результатам проведенного ведомством анализа рост тарифов операторов Теле2 и "Билайн
" признан обоснованным - они предоставили ФАС обоснования, подтверждающие рост затрат на сеть.
Тогда служба уже признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов. До настоящего момента предписание ведомства остается неисполненным и обжалуется компанией в суде.
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