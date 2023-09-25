https://ria.ru/20230925/medvedchuk-1898392433.html
Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине
Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине - РИА Новости, 25.09.2023
Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине
Первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся, вторым — приоритет человеческих... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T00:13
2023-09-25T00:13
2023-09-25T06:01
виктор медведчук
нато
сергей лавров
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/34/1558353417_0:181:2800:1756_1920x0_80_0_0_158f565ed20f009b83da405f2f8b9261.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся, вторым — приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами, третьим — постройка новой системы безопасности, заявил украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству "экспорта демократии" со стороны Запада", - написал Медведчук в своей статье для издания aif.ru. Он добавил, что без этих гарантий любая страна может быть объявлена "агрессивной, отсталой, коррупционной и недемократической, что якобы даст оправдание военного вмешательства"."Вторым и важным условием является приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами", - отметил Медведчук. По его словам, Украина давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения."И когда западные политики называют это демократией, это вызывает вопросы, что вообще они под демократией понимают. Более того, Украина с подачи этих политиков накачивается оружием, которое убивает всё больше людей, как военных, так и гражданских. Но при этом для того, чтобы остановить ежедневную гибель людей, не делается практически ничего", - указал Медведчук.Он добавил, что третьим условием разрядки является понимание, что "мир уже давно дошел до опасной черты, и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает"."Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью "чудо-оружия", которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя", - заключил Медведчук.
https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898268883.html
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890209306.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/34/1558353417_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_435ead1b68a4b9c4531e4d3f740f61f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, нато, сергей лавров, украина, россия, сша
Виктор Медведчук, НАТО, Сергей Лавров, Украина, Россия, США
Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине
Медведчук: для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трех условий
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся, вторым — приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами, третьим — постройка новой системы безопасности, заявил
украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
«
"Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству "экспорта демократии" со стороны Запада", - написал Медведчук в своей статье для издания aif.ru.
Он добавил, что без этих гарантий любая страна может быть объявлена "агрессивной, отсталой, коррупционной и недемократической, что якобы даст оправдание военного вмешательства".
"Вторым и важным условием является приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами", - отметил Медведчук.
Папа Римский назвал один из факторов конфликта на Украине
По его словам, Украина давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения.
"И когда западные политики называют это демократией, это вызывает вопросы, что вообще они под демократией понимают. Более того, Украина с подачи этих политиков накачивается оружием, которое убивает всё больше людей, как военных, так и гражданских. Но при этом для того, чтобы остановить ежедневную гибель людей, не делается практически ничего", - указал Медведчук.
Он добавил, что третьим условием разрядки является понимание, что "мир уже давно дошел до опасной черты, и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает".
"Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью "чудо-оружия", которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя", - заключил Медведчук.
Медведчук считает, что Украину может покинуть больше половины населения