https://ria.ru/20230925/medvedchuk-1898392433.html

Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине

Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине - РИА Новости, 25.09.2023

Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине

Первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся, вторым — приоритет человеческих... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T00:13

2023-09-25T00:13

2023-09-25T06:01

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся, вторым — приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами, третьим — постройка новой системы безопасности, заявил украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству "экспорта демократии" со стороны Запада", - написал Медведчук в своей статье для издания aif.ru. Он добавил, что без этих гарантий любая страна может быть объявлена "агрессивной, отсталой, коррупционной и недемократической, что якобы даст оправдание военного вмешательства"."Вторым и важным условием является приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами", - отметил Медведчук. По его словам, Украина давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения."И когда западные политики называют это демократией, это вызывает вопросы, что вообще они под демократией понимают. Более того, Украина с подачи этих политиков накачивается оружием, которое убивает всё больше людей, как военных, так и гражданских. Но при этом для того, чтобы остановить ежедневную гибель людей, не делается практически ничего", - указал Медведчук.Он добавил, что третьим условием разрядки является понимание, что "мир уже давно дошел до опасной черты, и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает"."Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью "чудо-оружия", которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя", - заключил Медведчук.

https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898268883.html

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890209306.html

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виктор медведчук, нато, сергей лавров, украина, россия, сша