https://ria.ru/20230925/meditsina-1898512428.html
Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников
Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников - РИА Новости, 25.09.2023
Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников
Правительство России одобрило покрытие расходов фондов обязательного медицинского страхования на оплату труда медработников и денежных выплат за выявление... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:01
2023-09-25T15:01
2023-09-25T15:01
общество
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило покрытие расходов фондов обязательного медицинского страхования на оплату труда медработников и денежных выплат за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации или профилактических осмотров населения, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Кроме того, правительство одобрило проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на 2025-2026 годы.
https://ria.ru/20230922/medpomosch-1898063763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников
Правительство одобрило покрытие расходов фондов ОМС на зарплату медработников