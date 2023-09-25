https://ria.ru/20230925/meditsina-1898512428.html

Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников

Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников - РИА Новости, 25.09.2023

Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников

Правительство России одобрило покрытие расходов фондов обязательного медицинского страхования на оплату труда медработников и денежных выплат за выявление... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:01

2023-09-25T15:01

2023-09-25T15:01

общество

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило покрытие расходов фондов обязательного медицинского страхования на оплату труда медработников и денежных выплат за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации или профилактических осмотров населения, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Кроме того, правительство одобрило проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на 2025-2026 годы.

https://ria.ru/20230922/medpomosch-1898063763.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия