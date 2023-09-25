Рейтинг@Mail.ru
Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/meditsina-1898512428.html
Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников
Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников - РИА Новости, 25.09.2023
Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников
Правительство России одобрило покрытие расходов фондов обязательного медицинского страхования на оплату труда медработников и денежных выплат за выявление... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:01
2023-09-25T15:01
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830462515_0:507:2738:2047_1920x0_80_0_0_f773e058923f99d49d1713f70f675a5d.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило покрытие расходов фондов обязательного медицинского страхования на оплату труда медработников и денежных выплат за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации или профилактических осмотров населения, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Кроме того, правительство одобрило проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на 2025-2026 годы.
https://ria.ru/20230922/medpomosch-1898063763.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830462515_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_6975a1002c2ece828879e2e23323d92d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Правительство покроет расходы фондов ОМС на оплату труда медработников

Правительство одобрило покрытие расходов фондов ОМС на зарплату медработников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Медицинские работники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило покрытие расходов фондов обязательного медицинского страхования на оплату труда медработников и денежных выплат за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации или профилактических осмотров населения, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, правительство одобрило проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на 2025-2026 годы.
Медицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС
22 сентября, 16:24
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала