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Производители растительных масел в России предупредили о росте цен - РИА Новости, 25.09.2023
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17:05 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/maslo-1898547373.html
Производители растительных масел в России предупредили о росте цен
Производители растительных масел в России предупредили о росте цен - РИА Новости, 25.09.2023
Производители растительных масел в России предупредили о росте цен
Производителям растительного масла в РФ в случае введения маркировки их продукции придется повысить отпускные цены, сообщил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:05
2023-09-25T17:05
экономика
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Производителям растительного масла в РФ в случае введения маркировки их продукции придется повысить отпускные цены, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел планируется провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовил Минпромторг. Документ был опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов. "По предварительным оценкам Масложирового союза России, в первый год затраты по внедрению маркировки для бутилированных растительных масел составят не менее 1,764 миллиарда рублей, с последующими ежегодными затратами не менее 1,1 миллиарда рублей. С учетом и так минимальной доходности переработчиков, производители будут вынуждены повысить отпускные цены на покрытие этих расходов", - сообщил Мальцев. Он также заметил, что одна из заявляемых целей введения маркировки - это борьба с фальсификатом продукции и с ее незаконным оборотом, но при этом ни проблемы с фальсификатом, ни с незаконным оборотом растительных масел нет. "В отрасли неизвестны случаи, когда в сегменте растительных масел регуляторы обнаруживали фальсификат. Растительные масла – это вся "белая" продукция, она производится внутри страны, легко отслеживается, фиксируется на балансах отечественных предприятий, в частности, растительное масло является монопродуктом, который в принципе невозможно фальсифицировать", - подчеркнул Мальцев. Глава Масложирового союза также напомнил, что в ближайшее время растительные масла, являющиеся продуктами переработки масличных, будут включены в систему ФГИС "Зерно" как объекты контроля - а это дополнительно обеспечит прослеживаемость производства. "Поэтому считаем, что маркировать пищевые растительные масла нужно в последнюю очередь", - сказал он. Позже оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил РИА Новости, что сейчас планируется добровольный эксперимент, в рамках которого коды маркировки и оборудование производителям будут предоставляться бесплатно. "Это не может повлиять и не повлияет на себестоимость растительных масел. После введения обязательной маркировки роста цен также не будет: ни в одной маркируемой товарной группе маркировка к нему не привела", - добавили в ЦРПТ.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Производители растительных масел в России предупредили о росте цен

Производители растительных масел РФ предупредили о росте цен из-за маркировки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство растительного масла в Краснодарском крае
Производство растительного масла в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство растительного масла в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Производителям растительного масла в РФ в случае введения маркировки их продукции придется повысить отпускные цены, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.
Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел планируется провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовил Минпромторг. Документ был опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.
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«
"По предварительным оценкам Масложирового союза России, в первый год затраты по внедрению маркировки для бутилированных растительных масел составят не менее 1,764 миллиарда рублей, с последующими ежегодными затратами не менее 1,1 миллиарда рублей. С учетом и так минимальной доходности переработчиков, производители будут вынуждены повысить отпускные цены на покрытие этих расходов", - сообщил Мальцев.
Он также заметил, что одна из заявляемых целей введения маркировки - это борьба с фальсификатом продукции и с ее незаконным оборотом, но при этом ни проблемы с фальсификатом, ни с незаконным оборотом растительных масел нет.
«
"В отрасли неизвестны случаи, когда в сегменте растительных масел регуляторы обнаруживали фальсификат. Растительные масла – это вся "белая" продукция, она производится внутри страны, легко отслеживается, фиксируется на балансах отечественных предприятий, в частности, растительное масло является монопродуктом, который в принципе невозможно фальсифицировать", - подчеркнул Мальцев.
Глава Масложирового союза также напомнил, что в ближайшее время растительные масла, являющиеся продуктами переработки масличных, будут включены в систему ФГИС "Зерно" как объекты контроля - а это дополнительно обеспечит прослеживаемость производства. "Поэтому считаем, что маркировать пищевые растительные масла нужно в последнюю очередь", - сказал он.
Позже оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил РИА Новости, что сейчас планируется добровольный эксперимент, в рамках которого коды маркировки и оборудование производителям будут предоставляться бесплатно. "Это не может повлиять и не повлияет на себестоимость растительных масел. После введения обязательной маркировки роста цен также не будет: ни в одной маркируемой товарной группе маркировка к нему не привела", - добавили в ЦРПТ.
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