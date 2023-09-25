https://ria.ru/20230925/maslo-1898547373.html

Производители растительных масел в России предупредили о росте цен

Производители растительных масел в России предупредили о росте цен - РИА Новости, 25.09.2023

Производители растительных масел в России предупредили о росте цен

Производителям растительного масла в РФ в случае введения маркировки их продукции придется повысить отпускные цены, сообщил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:05

2023-09-25T17:05

2023-09-25T17:05

экономика

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Производителям растительного масла в РФ в случае введения маркировки их продукции придется повысить отпускные цены, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел планируется провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовил Минпромторг. Документ был опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов. "По предварительным оценкам Масложирового союза России, в первый год затраты по внедрению маркировки для бутилированных растительных масел составят не менее 1,764 миллиарда рублей, с последующими ежегодными затратами не менее 1,1 миллиарда рублей. С учетом и так минимальной доходности переработчиков, производители будут вынуждены повысить отпускные цены на покрытие этих расходов", - сообщил Мальцев. Он также заметил, что одна из заявляемых целей введения маркировки - это борьба с фальсификатом продукции и с ее незаконным оборотом, но при этом ни проблемы с фальсификатом, ни с незаконным оборотом растительных масел нет. "В отрасли неизвестны случаи, когда в сегменте растительных масел регуляторы обнаруживали фальсификат. Растительные масла – это вся "белая" продукция, она производится внутри страны, легко отслеживается, фиксируется на балансах отечественных предприятий, в частности, растительное масло является монопродуктом, который в принципе невозможно фальсифицировать", - подчеркнул Мальцев. Глава Масложирового союза также напомнил, что в ближайшее время растительные масла, являющиеся продуктами переработки масличных, будут включены в систему ФГИС "Зерно" как объекты контроля - а это дополнительно обеспечит прослеживаемость производства. "Поэтому считаем, что маркировать пищевые растительные масла нужно в последнюю очередь", - сказал он. Позже оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил РИА Новости, что сейчас планируется добровольный эксперимент, в рамках которого коды маркировки и оборудование производителям будут предоставляться бесплатно. "Это не может повлиять и не повлияет на себестоимость растительных масел. После введения обязательной маркировки роста цен также не будет: ни в одной маркируемой товарной группе маркировка к нему не привела", - добавили в ЦРПТ.

https://ria.ru/20230905/ispaniya-1894282511.html

https://ria.ru/20230821/tseny-1891346929.html

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экономика, россия