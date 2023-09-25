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Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:06 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/marinka-1898415203.html
Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки
Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 25.09.2023
Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки
Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России обеспечивают наступление, уничтожая наблюдательные пункты украинских боевиков в районе... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:06
2023-09-25T09:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красногоровка
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России обеспечивают наступление, уничтожая наблюдательные пункты украинских боевиков в районе Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. Он пояснил, что для успешных действий штурмовых подразделений необходимо не только прикрывать бойцов огнем, но и уничтожать наблюдательные пункты противника, "чтобы лишить возможности реагировать на наши действия". "Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены. Создаем благоприятные условия для атаки на позиции врага", – сказал командир подразделения ВС РФ. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военные улучшили свое тактическое положение на донецком направлении. Также за сутки ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки

Мотострелковая дивизия ВС РФ уничтожила наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ 200 мотострелковой бригады в зоне СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ 200 мотострелковой бригады в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ 200 мотострелковой бригады в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России обеспечивают наступление, уничтожая наблюдательные пункты украинских боевиков в районе Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.
Он пояснил, что для успешных действий штурмовых подразделений необходимо не только прикрывать бойцов огнем, но и уничтожать наблюдательные пункты противника, "чтобы лишить возможности реагировать на наши действия".
"Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены. Создаем благоприятные условия для атаки на позиции врага", – сказал командир подразделения ВС РФ.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военные улучшили свое тактическое положение на донецком направлении. Также за сутки ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаВооруженные силы РФ
 
 
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