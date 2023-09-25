https://ria.ru/20230925/marinka-1898415203.html
Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки
Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 25.09.2023
Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки
Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России обеспечивают наступление, уничтожая наблюдательные пункты украинских боевиков в районе... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:06
2023-09-25T09:06
2023-09-25T09:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красногоровка
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России обеспечивают наступление, уничтожая наблюдательные пункты украинских боевиков в районе Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. Он пояснил, что для успешных действий штурмовых подразделений необходимо не только прикрывать бойцов огнем, но и уничтожать наблюдательные пункты противника, "чтобы лишить возможности реагировать на наши действия". "Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены. Создаем благоприятные условия для атаки на позиции врага", – сказал командир подразделения ВС РФ. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военные улучшили свое тактическое положение на донецком направлении. Также за сутки ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки
Мотострелковая дивизия ВС РФ уничтожила наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России обеспечивают наступление, уничтожая наблюдательные пункты украинских боевиков в районе Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.
Он пояснил, что для успешных действий штурмовых подразделений необходимо не только прикрывать бойцов огнем, но и уничтожать наблюдательные пункты противника, "чтобы лишить возможности реагировать на наши действия".
"Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены. Создаем благоприятные условия для атаки на позиции врага", – сказал командир подразделения ВС РФ.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военные улучшили свое тактическое положение на донецком направлении. Также за сутки ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ
в районах Красногоровки
, Марьинки, Химика и Веселого.
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