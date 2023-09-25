https://ria.ru/20230925/marinka-1898415203.html

Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки

Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 25.09.2023

Российские военные уничтожили наблюдательные пункты ВСУ у Марьинки

Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России обеспечивают наступление, уничтожая наблюдательные пункты украинских боевиков в районе... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:06

2023-09-25T09:06

2023-09-25T09:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

красногоровка

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России обеспечивают наступление, уничтожая наблюдательные пункты украинских боевиков в районе Марьинки в ДНР, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. Он пояснил, что для успешных действий штурмовых подразделений необходимо не только прикрывать бойцов огнем, но и уничтожать наблюдательные пункты противника, "чтобы лишить возможности реагировать на наши действия". "Разведподразделением и средствами воздушной разведки в районе Марьинки были обнаружены наблюдательные пункты противника. Все цели были уничтожены. Создаем благоприятные условия для атаки на позиции врага", – сказал командир подразделения ВС РФ. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военные улучшили свое тактическое положение на донецком направлении. Также за сутки ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

донецкая народная республика

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы рф