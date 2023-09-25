В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ
RaiNews24: в итальянской больнице умер один из главарей "Коза Ностра" Денаро
© AP Photo / Alessandro FucariniСотрудники правоохранительных органов Италии рядом с портретами одиннадцати предполагаемых членов клана Маттео Мессина Денаро
© AP Photo / Alessandro Fucarini
Сотрудники правоохранительных органов Италии рядом с портретами одиннадцати предполагаемых членов клана Маттео Мессина Денаро. Архивное фото
РИМ, 25 сен - РИА Новости. Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который был арестован в январе и содержался в тюрьме строгого режима в итальянском городе Аквила, умер в больнице, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Согласно информации из медицинских источников, 62-летний босс "Коза ностра" проходил лечение из-за рака толстой кишки и с пятницы находился в коме. Незадолго до смерти к нему в больницу приехали мать и другие близкие родственники. Ожидается, что он будет похоронен в родном городе Кастельветрано на Сицилии.
Мессина Денаро по кличке Тощий бесследно исчез во время отдыха на морском побережье Тосканы летом 1993 года. Тогда же он был включен в список десяти наиболее опасных преступников мира и почти 30 лет находился в розыске. За свои кровавые преступления мафиози был дважды приговорен судом к высшей в Италии мере наказания — пожизненному тюремному заключению. Шестнадцатого января Мессина Денаро был арестован в клинике "Маддалена" в Палермо, где он должен был пройти очередной курс химиотерапии.