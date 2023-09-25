https://ria.ru/20230925/mafiya-1898401944.html

В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ

В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2023

В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ

Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который был арестован в январе и содержался в тюрьме строгого режима в итальянском городе Аквила, умер РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T04:56

2023-09-25T04:56

2023-09-25T05:56

италия

сицилия

тоскана

коза ностра

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РИМ, 25 сен - РИА Новости. Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который был арестован в январе и содержался в тюрьме строгого режима в итальянском городе Аквила, умер в больнице, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Согласно информации из медицинских источников, 62-летний босс "Коза ностра" проходил лечение из-за рака толстой кишки и с пятницы находился в коме. Незадолго до смерти к нему в больницу приехали мать и другие близкие родственники. Ожидается, что он будет похоронен в родном городе Кастельветрано на Сицилии. Мессина Денаро по кличке Тощий бесследно исчез во время отдыха на морском побережье Тосканы летом 1993 года. Тогда же он был включен в список десяти наиболее опасных преступников мира и почти 30 лет находился в розыске. За свои кровавые преступления мафиози был дважды приговорен судом к высшей в Италии мере наказания — пожизненному тюремному заключению. Шестнадцатого января Мессина Денаро был арестован в клинике "Маддалена" в Палермо, где он должен был пройти очередной курс химиотерапии.

https://ria.ru/20230914/gagiev-1896260835.html

италия

сицилия

тоскана

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италия, сицилия, тоскана, коза ностра