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В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
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04:56 25.09.2023 (обновлено: 05:56 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/mafiya-1898401944.html
В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ
В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ
Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который был арестован в январе и содержался в тюрьме строгого режима в итальянском городе Аквила, умер РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T04:56
2023-09-25T05:56
италия
сицилия
тоскана
коза ностра
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РИМ, 25 сен - РИА Новости. Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который был арестован в январе и содержался в тюрьме строгого режима в итальянском городе Аквила, умер в больнице, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Согласно информации из медицинских источников, 62-летний босс "Коза ностра" проходил лечение из-за рака толстой кишки и с пятницы находился в коме. Незадолго до смерти к нему в больницу приехали мать и другие близкие родственники. Ожидается, что он будет похоронен в родном городе Кастельветрано на Сицилии. Мессина Денаро по кличке Тощий бесследно исчез во время отдыха на морском побережье Тосканы летом 1993 года. Тогда же он был включен в список десяти наиболее опасных преступников мира и почти 30 лет находился в розыске. За свои кровавые преступления мафиози был дважды приговорен судом к высшей в Италии мере наказания — пожизненному тюремному заключению. Шестнадцатого января Мессина Денаро был арестован в клинике "Маддалена" в Палермо, где он должен был пройти очередной курс химиотерапии.
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италия, сицилия, тоскана, коза ностра
Италия, Сицилия, Тоскана, Коза Ностра
В Италии умер один из главарей "Коза Ностра", сообщили СМИ

RaiNews24: в итальянской больнице умер один из главарей "Коза Ностра" Денаро

© AP Photo / Alessandro FucariniСотрудники правоохранительных органов Италии рядом с портретами одиннадцати предполагаемых членов клана Маттео Мессина Денаро
Сотрудники правоохранительных органов Италии рядом с портретами одиннадцати предполагаемых членов клана Маттео Мессина Денаро - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Alessandro Fucarini
Сотрудники правоохранительных органов Италии рядом с портретами одиннадцати предполагаемых членов клана Маттео Мессина Денаро. Архивное фото
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РИМ, 25 сен - РИА Новости. Один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, который был арестован в январе и содержался в тюрьме строгого режима в итальянском городе Аквила, умер в больнице, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Согласно информации из медицинских источников, 62-летний босс "Коза ностра" проходил лечение из-за рака толстой кишки и с пятницы находился в коме. Незадолго до смерти к нему в больницу приехали мать и другие близкие родственники. Ожидается, что он будет похоронен в родном городе Кастельветрано на Сицилии.
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Мессина Денаро по кличке Тощий бесследно исчез во время отдыха на морском побережье Тосканы летом 1993 года. Тогда же он был включен в список десяти наиболее опасных преступников мира и почти 30 лет находился в розыске. За свои кровавые преступления мафиози был дважды приговорен судом к высшей в Италии мере наказания — пожизненному тюремному заключению. Шестнадцатого января Мессина Денаро был арестован в клинике "Маддалена" в Палермо, где он должен был пройти очередной курс химиотерапии.
 
ИталияСицилияТосканаКоза Ностра
 
 
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