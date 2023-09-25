https://ria.ru/20230925/krym-1898406761.html

В Крыму потребуют от Украины компенсацию жителям за водную блокаду

В Крыму потребуют от Украины компенсацию жителям за водную блокаду - РИА Новости, 25.09.2023

В Крыму потребуют от Украины компенсацию жителям за водную блокаду

В Крыму в судебном порядке потребуют признать право крымчан на компенсацию морального вреда от водной блокады, соответствующий иск уже готовится от Общественной РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:20

2023-09-25T07:20

2023-09-25T07:20

украина

россия

киев

владимир константинов

оон

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. В Крыму в судебном порядке потребуют признать право крымчан на компенсацию морального вреда от водной блокады, соответствующий иск уже готовится от Общественной палаты республики, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Готовится иск к Украине от Общественной палаты Крыма. В нем общественники намерены потребовать признать право крымчан на получение компенсации за моральный ущерб, причинённый в результате водной блокады, устроенной киевским режимом", - сказал Константинов агентству. Глава регионального парламента уверен, что крымчанам удастся доказать в суде свою правоту. "Действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными. Они хотели лишить нас воды. Это была попытка совершения убийства крымчан. Однако реализовать преступные замыслы им не удалась: нам помогла Россия. Но раз нас хотели убить, пусть возместят нам ущерб", — подчеркнул спикер. Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. Если же к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли, то общая сумма ущерба может превысить, по данным властей, два триллиона рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. Представители ответчиков в суд не явились. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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украина, россия, киев, владимир константинов, оон, владимир путин