В Крыму потребуют от Украины компенсацию жителям за водную блокаду
Константинов: в Крыму потребуют от Украины компенсацию жителям за водную блокаду
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. В Крыму в судебном порядке потребуют признать право крымчан на компенсацию морального вреда от водной блокады, соответствующий иск уже готовится от Общественной палаты республики, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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"Готовится иск к Украине от Общественной палаты Крыма. В нем общественники намерены потребовать признать право крымчан на получение компенсации за моральный ущерб, причинённый в результате водной блокады, устроенной киевским режимом", - сказал Константинов агентству.
Глава регионального парламента уверен, что крымчанам удастся доказать в суде свою правоту.
"Действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными. Они хотели лишить нас воды. Это была попытка совершения убийства крымчан. Однако реализовать преступные замыслы им не удалась: нам помогла Россия. Но раз нас хотели убить, пусть возместят нам ущерб", — подчеркнул спикер.
Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву - более 152 миллиардов рублей. Если же к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли, то общая сумма ущерба может превысить, по данным властей, два триллиона рублей. Ответчиками по делу являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. Представители ответчиков в суд не явились.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".