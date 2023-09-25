https://ria.ru/20230925/konsulstvo-1898482460.html

Финляндия приостановила расследование акта вандализма у консульства России

Финляндия приостановила расследование акта вандализма у консульства России - РИА Новости, 25.09.2023

Финляндия приостановила расследование акта вандализма у консульства России

Полиция Аландских островов приостановила предварительное расследование по делу об акте вандализма у российского консульства в столице автономии - городе... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:22

2023-09-25T13:22

2023-09-25T13:22

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен - РИА Новости. Полиция Аландских островов приостановила предварительное расследование по делу об акте вандализма у российского консульства в столице автономии - городе Мариехамне из-за "невозможности установить личности" участников, сообщает в понедельник радио Ålands. МИД России ранее заявлял, что в отношении консульства РФ в городе Мариехамн в ночь с 30 апреля на 1 мая был совершен акт вандализма: группа лиц бросила на территорию российского загранучреждения взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. По данным МИД РФ, зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии, посольством РФ в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. "Полиция Аландских островов приняла решение приостановить предварительное расследование по факту вандализма у российского консульства, произошедшего в Вальпургиеву ночь", - говорится в сообщении. Уточняется, что расследование приостановлено из-за "невозможности установить личности подозреваемых". Полиция островов сообщала, что ночью 30 апреля были повреждены почтовый ящик, а пивной бутылкой разбито оконное стекло дипмиссии. На сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи со вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. По данным на 25 сентября, инициатива набрала 47 766 подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.

https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898420322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, финляндия, аландские острова