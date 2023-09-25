https://ria.ru/20230925/kolomoyskiy-1898539288.html
Сотрудники украинского телеканала захотели взять Коломойского на поруки
Сотрудники украинского телеканала захотели взять Коломойского на поруки - РИА Новости, 25.09.2023
Сотрудники украинского телеканала захотели взять Коломойского на поруки
Сотрудники украинского телеканала 1+1 хотят взять на поруки олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:27
2023-09-25T16:27
2023-09-25T16:27
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днепропетровская область
игорь коломойский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники украинского телеканала 1+1 хотят взять на поруки олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщила ведущая телеканала Наталья Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды", украинскому изданию "Зеркало недели". СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). "Мы с командой собираемся предложить вариант взятия на поруки Игоря Валерьевича Коломойского как нашего инвестора", - приводит слова Мосейчук. По ее словам, в состав инициативной группы, готовой взять Коломойского на поруки, вошли ведущие Алла Мазур и Игорь Цыганык, журналист ТСН Александр Загородний, экс-министр культуры и бывший гендиректор 1+1 Александр Ткаченко. Согласно информации издания, также желание взять на поруки Коломойского выразил раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий. В понедельник Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на арест Коломойского. По информации украинского издания "Страна.ua", сотрудники телеканала пришли на заседание. По данным издания, телеканал принадлежит Коломойскому. "Это вопрос гуманности, и если есть возможность проявить гуманность коллективу, который работал с этим инвестором, ее нужно проявить. Я хорошо помню, в какой период телеканала Игорь Валерьевич зашел как инвестор. Мы называем это "Румунское Иго". После этого телеканал стремительно пошел вверх", - приводит слова Мосейчук "Страна.ua". По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, днепропетровская область, игорь коломойский, служба безопасности украины
В мире, Россия, Киев, Днепропетровская область, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины
Сотрудники украинского телеканала захотели взять Коломойского на поруки
Сотрудники телеканала 1+1 захотели взять олигарха Коломойского на поруки
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Сотрудники украинского телеканала 1+1 хотят взять на поруки олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщила ведущая телеканала Наталья Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды", украинскому изданию "Зеркало недели"
.
СБУ
2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве
арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
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"Мы с командой собираемся предложить вариант взятия на поруки Игоря Валерьевича Коломойского как нашего инвестора", - приводит слова Мосейчук.
По ее словам, в состав инициативной группы, готовой взять Коломойского на поруки, вошли ведущие Алла Мазур и Игорь Цыганык, журналист ТСН Александр Загородний, экс-министр культуры и бывший гендиректор 1+1 Александр Ткаченко
. Согласно информации издания, также желание взять на поруки Коломойского выразил раввин Днепропетровской области
Шмуэль Каминецкий.
В понедельник Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на арест Коломойского. По информации украинского издания "Страна.ua", сотрудники телеканала пришли на заседание. По данным издания, телеканал принадлежит Коломойскому.
"Это вопрос гуманности, и если есть возможность проявить гуманность коллективу, который работал с этим инвестором, ее нужно проявить. Я хорошо помню, в какой период телеканала Игорь Валерьевич зашел как инвестор. Мы называем это "Румунское Иго". После этого телеканал стремительно пошел вверх", - приводит слова Мосейчук "Страна.ua".
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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