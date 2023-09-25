https://ria.ru/20230925/kofe-1898546119.html
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе - РИА Новости, 25.09.2023
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе
Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщило посольство России. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:00
2023-09-25T17:00
2023-09-25T17:14
эфиопия
россия
экономика
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщило посольство России."В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах", — говорится в публикации.Дипломаты призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы избежать неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту.
https://ria.ru/20230809/tseny-1889019532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эфиопия, россия, экономика
Эфиопия, Россия, Экономика
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе
Посольство России в Эфиопии предупредило о запрете авиапассажирам на вывоз кофе