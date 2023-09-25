Рейтинг@Mail.ru
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 25.09.2023 (обновлено: 17:14 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/kofe-1898546119.html
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе - РИА Новости, 25.09.2023
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе
Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщило посольство России. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:00
2023-09-25T17:14
эфиопия
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/29/1488182916_0:413:6016:3797_1920x0_80_0_0_11c54454a81be116a55d1f270c2cfc01.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщило посольство России."В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах", — говорится в публикации.Дипломаты призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы избежать неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту.
https://ria.ru/20230809/tseny-1889019532.html
эфиопия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148818/29/1488182916_331:0:5686:4016_1920x0_80_0_0_53c0784be7e525cf426b90df9606622d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эфиопия, россия, экономика
Эфиопия, Россия, Экономика
Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе

Посольство России в Эфиопии предупредило о запрете авиапассажирам на вывоз кофе

© Fotolia / kayccoЗерна кофе
Зерна кофе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Fotolia / kaycco
Зерна кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщило посольство России.
«
"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах", — говорится в публикации.
Дипломаты призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы избежать неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту.
Чашка с чаем
"Ъ": осенью в России вырастут цены на кофе и чай
9 августа, 11:39
 
ЭфиопияРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала