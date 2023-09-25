https://ria.ru/20230925/kofe-1898546119.html

Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе

Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе - РИА Новости, 25.09.2023

Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывоз кофе

Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщило посольство России. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:00

2023-09-25T17:00

2023-09-25T17:14

эфиопия

россия

экономика

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе, сообщило посольство России."В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах", — говорится в публикации.Дипломаты призвали россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы избежать неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту.

https://ria.ru/20230809/tseny-1889019532.html

эфиопия

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эфиопия, россия, экономика