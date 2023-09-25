https://ria.ru/20230925/kocharyan-1898410089.html
Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали на месяц
Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали на месяц - РИА Новости, 25.09.2023
Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали на месяц
Суд в Ереване арестовал на месяц сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:12
2023-09-25T08:12
2023-09-25T08:12
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ереван
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на месяц сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. Ранее Кочубаев заявлял, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медцентре "Наири" проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст. "Левон Кочарян арестован на месяц", - написал адвокат в соцсетях. Протесты в столице Армении не утихают с минувшего вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, ереван, левон кочарян
В мире, Армения, Ереван, Левон Кочарян
Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали на месяц
Суд в Ереване арестовал сына экс-президента Армении Кочаряна на месяц
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на месяц сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.
Ранее Кочубаев заявлял, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медцентре "Наири" проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.
"Левон Кочарян арестован на месяц", - написал адвокат в соцсетях.
Протесты в столице Армении не утихают с минувшего вторника, когда Азербайджан
начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна
, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Около трех тысяч человек въехали в Армению из Карабаха