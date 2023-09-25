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Утечка химреагентов стала причиной отравления детей под Тюменью - РИА Новости, 25.09.2023
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19:02 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/khimreagenty-1898577235.html
Утечка химреагентов стала причиной отравления детей под Тюменью
Утечка химреагентов стала причиной отравления детей под Тюменью - РИА Новости, 25.09.2023
Утечка химреагентов стала причиной отравления детей под Тюменью
Утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, стала причиной отравления трех детей в августе на одной из загородных баз отдыха в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:02
2023-09-25T19:02
происшествия
тюмень
тюменский район
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 25 сен - РИА Новости. Утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, стала причиной отравления трех детей в августе на одной из загородных баз отдыха в пригороде Тюмени, сообщает о результатах проверки пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Инцидент произошел 18 августа, тогда сообщалось, что тринадцать детей почувствовали недомогание после посещения бассейна частного горячего источника, трем из них, 2012, 2015 и 2016 годов рождения, потребовалась медицинская помощь. Предполагалось, что они отравились парами хлора. "Завершена прокурорская проверка по факту оказания медицинской помощи детям после купания в бассейне на базе отдыха в Тюменском районе. Установлено, что по причине ненадлежащего обслуживания используемого на базе отдыха оборудования произошла утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, что повлекло ухудшение состояния здоровья купающихся в нем детей. Трое несовершеннолетних были доставлены в учреждение здравоохранения, двое из них - госпитализированы", - следует из сообщения пресс-службы ведомства. Отмечается, что прокуратура Тюменского района по итогам проверки внесла руководителю юрлица представление об устранении нарушений, вследствие чего к дисциплинарной ответственности привлечен управляющий базой отдыха. Детям, которым потребовалось оказание медицинской помощи, выплачена компенсация морального вреда на общую сумму 375 тысяч рублей. Расследование уголовного дела, которое возбудил по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), региональный следком, продолжается и находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20230925/samokat-1898466594.html
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тюмень
тюменский район
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происшествия, тюмень, тюменский район, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменский район, Тюменская область
Утечка химреагентов стала причиной отравления детей под Тюменью

Утечка химреагентов стала причиной отравления детей на базе отдыха под Тюменью

© iStock.com / upixaКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© iStock.com / upixa
Коридор в больнице. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 сен - РИА Новости. Утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, стала причиной отравления трех детей в августе на одной из загородных баз отдыха в пригороде Тюмени, сообщает о результатах проверки пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Инцидент произошел 18 августа, тогда сообщалось, что тринадцать детей почувствовали недомогание после посещения бассейна частного горячего источника, трем из них, 2012, 2015 и 2016 годов рождения, потребовалась медицинская помощь. Предполагалось, что они отравились парами хлора.
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"Завершена прокурорская проверка по факту оказания медицинской помощи детям после купания в бассейне на базе отдыха в Тюменском районе. Установлено, что по причине ненадлежащего обслуживания используемого на базе отдыха оборудования произошла утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, что повлекло ухудшение состояния здоровья купающихся в нем детей. Трое несовершеннолетних были доставлены в учреждение здравоохранения, двое из них - госпитализированы", - следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Отмечается, что прокуратура Тюменского района по итогам проверки внесла руководителю юрлица представление об устранении нарушений, вследствие чего к дисциплинарной ответственности привлечен управляющий базой отдыха. Детям, которым потребовалось оказание медицинской помощи, выплачена компенсация морального вреда на общую сумму 375 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела, которое возбудил по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), региональный следком, продолжается и находится на контроле прокуратуры.
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