Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 25.09.2023 (обновлено: 20:15 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/kavkaz-1898582353.html
Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа
Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа - РИА Новости, 25.09.2023
Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа
Запад хочет использовать ситуацию с Украиной, чтобы выдавить РФ с Южного Кавказа, США нет дела до Армении и армян, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:40
2023-09-25T20:15
украина
россия
сша
армения
владимир колокольцев
никол пашинян
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/57/1559855700_0:102:3116:1855_1920x0_80_0_0_d589cbb9638be523fd98af8ff10101a1.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Запад хочет использовать ситуацию с Украиной, чтобы выдавить РФ с Южного Кавказа, США нет дела до Армении и армян, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Российский министр обратил внимание на нарастание беспокоящих тенденций."Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои рецепты для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество. Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян", - сказал Колокольцев.В пресс-службе также отметили, что "Колокольцев напомнил, что отношения между правоохранительными органами России и Армении носят характер взаимопонимания и партнерства как на международных площадках, так и в рамках двустороннего сотрудничества, и обозначил готовность к взаимодействию с МВД Армении в различных форматах по всему спектру вопросов, решение которых способствовало бы укреплению безопасности и стабильности в регионе".Российский министр подчеркнул, что системный подход и деловая атмосфера подобных мероприятий позволяют объединить усилия по обеспечению безопасности, защите граждан, охране общественного порядка, рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898239564.html
украина
россия
сша
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/57/1559855700_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_45f878b5ac2b70dccfac896452237838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, армения, владимир колокольцев, никол пашинян, евросоюз
Украина, Россия, США, Армения, Владимир Колокольцев, Никол Пашинян, Евросоюз
Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа

Колокольцев: Запад хочет выдавить РФ с Южного Кавказа, США нет дела до Армении

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Запад хочет использовать ситуацию с Украиной, чтобы выдавить РФ с Южного Кавказа, США нет дела до Армении и армян, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Российский министр обратил внимание на нарастание беспокоящих тенденций.
"Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои рецепты для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество. Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян", - сказал Колокольцев.
В пресс-службе также отметили, что "Колокольцев напомнил, что отношения между правоохранительными органами России и Армении носят характер взаимопонимания и партнерства как на международных площадках, так и в рамках двустороннего сотрудничества, и обозначил готовность к взаимодействию с МВД Армении в различных форматах по всему спектру вопросов, решение которых способствовало бы укреплению безопасности и стабильности в регионе".
Российский министр подчеркнул, что системный подход и деловая атмосфера подобных мероприятий позволяют объединить усилия по обеспечению безопасности, защите граждан, охране общественного порядка, рассказали в ведомстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
ЕС и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ, заявил Лавров
23 сентября, 19:25
 
УкраинаРоссияСШААрменияВладимир КолокольцевНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала