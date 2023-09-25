https://ria.ru/20230925/kavkaz-1898582353.html

Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа

Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа - РИА Новости, 25.09.2023

Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа

Запад хочет использовать ситуацию с Украиной, чтобы выдавить РФ с Южного Кавказа, США нет дела до Армении и армян, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:40

2023-09-25T19:40

2023-09-25T20:15

украина

россия

сша

армения

владимир колокольцев

никол пашинян

евросоюз

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Запад хочет использовать ситуацию с Украиной, чтобы выдавить РФ с Южного Кавказа, США нет дела до Армении и армян, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Российский министр обратил внимание на нарастание беспокоящих тенденций."Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои рецепты для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество. Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян", - сказал Колокольцев.В пресс-службе также отметили, что "Колокольцев напомнил, что отношения между правоохранительными органами России и Армении носят характер взаимопонимания и партнерства как на международных площадках, так и в рамках двустороннего сотрудничества, и обозначил готовность к взаимодействию с МВД Армении в различных форматах по всему спектру вопросов, решение которых способствовало бы укреплению безопасности и стабильности в регионе".Российский министр подчеркнул, что системный подход и деловая атмосфера подобных мероприятий позволяют объединить усилия по обеспечению безопасности, защите граждан, охране общественного порядка, рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898239564.html

украина

россия

сша

армения

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украина, россия, сша, армения, владимир колокольцев, никол пашинян, евросоюз