Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию с Южного Кавказа
Колокольцев: Запад хочет выдавить РФ с Южного Кавказа, США нет дела до Армении
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Запад хочет использовать ситуацию с Украиной, чтобы выдавить РФ с Южного Кавказа, США нет дела до Армении и армян, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Российский министр обратил внимание на нарастание беспокоящих тенденций.
"Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои рецепты для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы и правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество. Американцы всегда преследуют лишь свои интересы, им нет дела до Армении и армян", - сказал Колокольцев.
В пресс-службе также отметили, что "Колокольцев напомнил, что отношения между правоохранительными органами России и Армении носят характер взаимопонимания и партнерства как на международных площадках, так и в рамках двустороннего сотрудничества, и обозначил готовность к взаимодействию с МВД Армении в различных форматах по всему спектру вопросов, решение которых способствовало бы укреплению безопасности и стабильности в регионе".
Российский министр подчеркнул, что системный подход и деловая атмосфера подобных мероприятий позволяют объединить усилия по обеспечению безопасности, защите граждан, охране общественного порядка, рассказали в ведомстве.