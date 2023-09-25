Рейтинг@Mail.ru
Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 25.09.2023 (обновлено: 04:51 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/karlson-1898400917.html
Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным - РИА Новости, 25.09.2023
Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T03:37
2023-09-25T04:51
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
такер карлсон
маргарита симоньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_789:359:1770:911_1920x0_80_0_0_56f0a92c121affd829e8739020895bfb.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина.По мнению журналиста, на протяжении десятилетий "люди, управляющие Соединенными Штатами", предпринимали "очень агрессивные попытки контролировать" то, что доступно в американских СМИ.В качестве примера он привел конфликт на Украине – "потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами". "Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня", - заявил Карлсон, не уточнив подробностей.При этом он указал, что американские медиа на это никак не отреагировали. "Мне кажется, не было ни одного человека в СМИ, кто сказал бы: "Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин". Что, нам нельзя слышать голос Путина? Почему?" – резюмировал журналист.В конце августа главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон просил об интервью с российским президентом.Fox News в апреле сенсационно отстранил от эфира Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом. При этом телеканал будет держать его в штате до 2025 года. Карлсон регулярно выступал с критикой президента США Джо Байдена. Так, он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера, а также критиковал американские власти за непомерные траты на военную помощь Киеву.
https://ria.ru/20230830/vera-1893123268.html
https://ria.ru/20230908/twitter-1895018340.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_320:184:1894:1365_1920x0_80_0_0_a0f4486477d21c930dc52277279624d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, такер карлсон, маргарита симоньян
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Маргарита Симоньян
Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

Экс-ведущий Fox News Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина.
По мнению журналиста, на протяжении десятилетий "люди, управляющие Соединенными Штатами", предпринимали "очень агрессивные попытки контролировать" то, что доступно в американских СМИ.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Такер Карлсон назвал причину ненависти США к России
30 августа, 12:10
В качестве примера он привел конфликт на Украине – "потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами". "Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня", - заявил Карлсон, не уточнив подробностей.
При этом он указал, что американские медиа на это никак не отреагировали. "Мне кажется, не было ни одного человека в СМИ, кто сказал бы: "Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин". Что, нам нельзя слышать голос Путина? Почему?" – резюмировал журналист.
В конце августа главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон просил об интервью с российским президентом.
Fox News в апреле сенсационно отстранил от эфира Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом. При этом телеканал будет держать его в штате до 2025 года. Карлсон регулярно выступал с критикой президента США Джо Байдена. Так, он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера, а также критиковал американские власти за непомерные траты на военную помощь Киеву.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter
8 сентября, 15:29
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинТакер КарлсонМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала