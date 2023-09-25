https://ria.ru/20230925/karlson-1898400917.html

Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным - РИА Новости, 25.09.2023

Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T03:37

2023-09-25T03:37

2023-09-25T04:51

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такер карлсон

маргарита симоньян

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина.По мнению журналиста, на протяжении десятилетий "люди, управляющие Соединенными Штатами", предпринимали "очень агрессивные попытки контролировать" то, что доступно в американских СМИ.В качестве примера он привел конфликт на Украине – "потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами". "Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня", - заявил Карлсон, не уточнив подробностей.При этом он указал, что американские медиа на это никак не отреагировали. "Мне кажется, не было ни одного человека в СМИ, кто сказал бы: "Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин". Что, нам нельзя слышать голос Путина? Почему?" – резюмировал журналист.В конце августа главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон просил об интервью с российским президентом.Fox News в апреле сенсационно отстранил от эфира Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом. При этом телеканал будет держать его в штате до 2025 года. Карлсон регулярно выступал с критикой президента США Джо Байдена. Так, он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера, а также критиковал американские власти за непомерные траты на военную помощь Киеву.

https://ria.ru/20230830/vera-1893123268.html

https://ria.ru/20230908/twitter-1895018340.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, такер карлсон, маргарита симоньян