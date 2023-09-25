Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Экс-ведущий Fox News Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина.
По мнению журналиста, на протяжении десятилетий "люди, управляющие Соединенными Штатами", предпринимали "очень агрессивные попытки контролировать" то, что доступно в американских СМИ.
В качестве примера он привел конфликт на Украине – "потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами". "Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня", - заявил Карлсон, не уточнив подробностей.
При этом он указал, что американские медиа на это никак не отреагировали. "Мне кажется, не было ни одного человека в СМИ, кто сказал бы: "Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин". Что, нам нельзя слышать голос Путина? Почему?" – резюмировал журналист.
В конце августа главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон просил об интервью с российским президентом.
Fox News в апреле сенсационно отстранил от эфира Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом. При этом телеканал будет держать его в штате до 2025 года. Карлсон регулярно выступал с критикой президента США Джо Байдена. Так, он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера, а также критиковал американские власти за непомерные траты на военную помощь Киеву.