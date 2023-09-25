https://ria.ru/20230925/karabakh-1898542763.html

В Армению из Карабаха переехали более 6,6 тысячи человек

В Армению из Карабаха переехали более 6,6 тысячи человек - РИА Новости, 25.09.2023

В Армению из Карабаха переехали более 6,6 тысячи человек

Свыше 6,6 тысячи человек, по последним данным, въехали из Нагорного Карабаха в Армению, сообщили в Telegram-канале пресс-службы армянского кабмина. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:42

2023-09-25T16:42

2023-09-25T16:50

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Свыше 6,6 тысячи человек, по последним данным, въехали из Нагорного Карабаха в Армению, сообщили в Telegram-канале пресс-службы армянского кабмина."По состоянию на 17.00 (16.00 мск) 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 6650 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 5580 из них уже обобщены, а потребности 1070 граждан еще уточняются", - говорится правительства.Отмечается, что всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html

армения

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире