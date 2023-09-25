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Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник - РИА Новости, 25.09.2023
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13:59 25.09.2023 (обновлено: 14:18 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/karabakh-1898493369.html
Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник
Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник - РИА Новости, 25.09.2023
Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник
Одним из погибших при взрыве мины 24 сентября в Карабахе был начальник штаба военной части, полковник ВС Азербайджана Акрам Юнус оглу Шадманов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:59
2023-09-25T14:18
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Одним из погибших при взрыве мины 24 сентября в Карабахе был начальник штаба военной части, полковник ВС Азербайджана Акрам Юнус оглу Шадманов, сообщил РИА Новости источник в азербайджанском оборонном ведомстве."Сегодня состоялись похороны полковника Шадманова. Он был начальником штаба N-ской военной части", - отметил источник.Ранее в понедельник минобороны Азербайджана заявило, что 24 сентября около 16.35 мск в Карабахе на мине подорвалось военное транспортное средство марки КАМАЗ, принадлежащее азербайджанской армии. По данным ведомства, в результате разрыва противотанковой мины погибли два военнослужащих азербайджанской армии. Еще один военнослужащий получил телесные повреждения различной степени.
https://ria.ru/20230923/karabakh-1898242558.html
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азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник

При взрыве мины в Карабахе погиб полковник ВС Азербайджана Акрам Шадманов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
Азербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Азербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Одним из погибших при взрыве мины 24 сентября в Карабахе был начальник штаба военной части, полковник ВС Азербайджана Акрам Юнус оглу Шадманов, сообщил РИА Новости источник в азербайджанском оборонном ведомстве.
"Сегодня состоялись похороны полковника Шадманова. Он был начальником штаба N-ской военной части", - отметил источник.
Ранее в понедельник минобороны Азербайджана заявило, что 24 сентября около 16.35 мск в Карабахе на мине подорвалось военное транспортное средство марки КАМАЗ, принадлежащее азербайджанской армии. По данным ведомства, в результате разрыва противотанковой мины погибли два военнослужащих азербайджанской армии. Еще один военнослужащий получил телесные повреждения различной степени.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе
23 сентября, 19:42
 
АзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеВ мире
 
 
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