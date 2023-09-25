https://ria.ru/20230925/karabakh-1898493369.html
Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник
Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник - РИА Новости, 25.09.2023
Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник
Одним из погибших при взрыве мины 24 сентября в Карабахе был начальник штаба военной части, полковник ВС Азербайджана Акрам Юнус оглу Шадманов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:59
2023-09-25T13:59
2023-09-25T14:18
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Одним из погибших при взрыве мины 24 сентября в Карабахе был начальник штаба военной части, полковник ВС Азербайджана Акрам Юнус оглу Шадманов, сообщил РИА Новости источник в азербайджанском оборонном ведомстве."Сегодня состоялись похороны полковника Шадманова. Он был начальником штаба N-ской военной части", - отметил источник.Ранее в понедельник минобороны Азербайджана заявило, что 24 сентября около 16.35 мск в Карабахе на мине подорвалось военное транспортное средство марки КАМАЗ, принадлежащее азербайджанской армии. По данным ведомства, в результате разрыва противотанковой мины погибли два военнослужащих азербайджанской армии. Еще один военнослужащий получил телесные повреждения различной степени.
https://ria.ru/20230923/karabakh-1898242558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник
При взрыве мины в Карабахе погиб полковник ВС Азербайджана Акрам Шадманов
БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Одним из погибших при взрыве мины 24 сентября в Карабахе был начальник штаба военной части, полковник ВС Азербайджана Акрам Юнус оглу Шадманов, сообщил РИА Новости источник в азербайджанском оборонном ведомстве.
"Сегодня состоялись похороны полковника Шадманова. Он был начальником штаба N-ской военной части", - отметил источник.
Ранее в понедельник минобороны Азербайджана заявило, что 24 сентября около 16.35 мск в Карабахе на мине подорвалось военное транспортное средство марки КАМАЗ, принадлежащее азербайджанской армии. По данным ведомства, в результате разрыва противотанковой мины погибли два военнослужащих азербайджанской армии. Еще один военнослужащий получил телесные повреждения различной степени.
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