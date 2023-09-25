https://ria.ru/20230925/karabakh-1898493369.html

Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник

Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник - РИА Новости, 25.09.2023

Источник: при взрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский полковник

Одним из погибших при взрыве мины 24 сентября в Карабахе был начальник штаба военной части, полковник ВС Азербайджана Акрам Юнус оглу Шадманов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:59

2023-09-25T13:59

2023-09-25T14:18

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Одним из погибших при взрыве мины 24 сентября в Карабахе был начальник штаба военной части, полковник ВС Азербайджана Акрам Юнус оглу Шадманов, сообщил РИА Новости источник в азербайджанском оборонном ведомстве."Сегодня состоялись похороны полковника Шадманова. Он был начальником штаба N-ской военной части", - отметил источник.Ранее в понедельник минобороны Азербайджана заявило, что 24 сентября около 16.35 мск в Карабахе на мине подорвалось военное транспортное средство марки КАМАЗ, принадлежащее азербайджанской армии. По данным ведомства, в результате разрыва противотанковой мины погибли два военнослужащих азербайджанской армии. Еще один военнослужащий получил телесные повреждения различной степени.

https://ria.ru/20230923/karabakh-1898242558.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире