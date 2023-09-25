https://ria.ru/20230925/karabakh-1898476806.html

Песков назвал условие урегулирования в Карабахе

Песков назвал условие урегулирования в Карабахе - РИА Новости, 25.09.2023

Песков назвал условие урегулирования в Карабахе

Главное в урегулировании ситуации в Карабахе - избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:07

2023-09-25T13:07

2023-09-25T13:07

в мире

россия

азербайджан

кавказ

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Главное в урегулировании ситуации в Карабахе - избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главное - избежать попыток третьих сторон впустую, без имеющегося потенциала посредничества зафиксировать свое присутствие на Кавказе", - подчеркнул Песков. По его словам, это вряд ли поможет ситуации, однако "если кто-то может помочь снизить уровень напряженности, помочь интеграции армянского населения Карабаха в новую реальность, это можно только приветствовать". Но для этого нужно согласие всех сторон, добавил Песков. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html

https://ria.ru/20230925/pereselentsy-1898462013.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, азербайджан, кавказ, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе