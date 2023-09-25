https://ria.ru/20230925/karabakh-1898476806.html
Песков назвал условие урегулирования в Карабахе
Песков назвал условие урегулирования в Карабахе - РИА Новости, 25.09.2023
Песков назвал условие урегулирования в Карабахе
Главное в урегулировании ситуации в Карабахе - избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:07
2023-09-25T13:07
2023-09-25T13:07
в мире
россия
азербайджан
кавказ
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Главное в урегулировании ситуации в Карабахе - избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главное - избежать попыток третьих сторон впустую, без имеющегося потенциала посредничества зафиксировать свое присутствие на Кавказе", - подчеркнул Песков. По его словам, это вряд ли поможет ситуации, однако "если кто-то может помочь снизить уровень напряженности, помочь интеграции армянского населения Карабаха в новую реальность, это можно только приветствовать". Но для этого нужно согласие всех сторон, добавил Песков. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html
https://ria.ru/20230925/pereselentsy-1898462013.html
россия
азербайджан
кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азербайджан, кавказ, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Азербайджан, Кавказ, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе
Песков назвал условие урегулирования в Карабахе
Песков о Карабахе: важно избежать попыток присутствия третьих сторон на Кавказе
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Главное в урегулировании ситуации в Карабахе - избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на Кавказе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное - избежать попыток третьих сторон впустую, без имеющегося потенциала посредничества зафиксировать свое присутствие на Кавказе", - подчеркнул Песков.
Песков оценил перспективы встречи лидеров России, Азербайджана и Армении
По его словам, это вряд ли поможет ситуации, однако "если кто-то может помочь снизить уровень напряженности, помочь интеграции армянского населения Карабаха в новую реальность, это можно только приветствовать". Но для этого нужно согласие всех сторон, добавил Песков.
Азербайджан
19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване
охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта
прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
В Армению въехали 4850 вынужденных переселенцев из Карабаха