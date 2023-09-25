https://ria.ru/20230925/karabakh-1898471906.html
Россия будет работать над соблюдением прав жителей Карабаха, заявил Песков
Россия будет работать над соблюдением прав жителей Карабаха, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2023
Россия будет работать над соблюдением прав жителей Карабаха, заявил Песков
Россия продолжит работать над соблюдением прав армянского населения в Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:48
2023-09-25T12:48
2023-09-25T13:04
ситуация в нагорном карабахе
россия
дмитрий песков
армения
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия продолжит работать над соблюдением прав армянского населения в Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Он отметил, что Армения остается союзником России, а армяне – близкий для россиян народ."Армения остается нашим союзником, близким нам государством. Армяне – это близкий для нас народ, вы знаете, что в нашей стране живет больше армян, чем во всей Армении. Значительно больше. Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной, с (премьер-министром Армении Николом) Пашиняном. В том числе продолжим работу с тем, чтобы соблюдались все права жителей Карабаха, имеются в виду карабахские армяне", - сказал Песков.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230924/mirotvortsy-1898360625.html
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ситуация в нагорном карабахе, россия, дмитрий песков, армения, азербайджан, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Дмитрий Песков, Армения, Азербайджан, В мире
Россия будет работать над соблюдением прав жителей Карабаха, заявил Песков
Песков: РФ будет работать над соблюдением прав армянского населения в Карабахе
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия продолжит работать над соблюдением прав армянского населения в Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Он отметил, что Армения
остается союзником России, а армяне – близкий для россиян народ.
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха
"Армения остается нашим союзником, близким нам государством. Армяне – это близкий для нас народ, вы знаете, что в нашей стране живет больше армян, чем во всей Армении. Значительно больше. Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной, с (премьер-министром Армении Николом) Пашиняном. В том числе продолжим работу с тем, чтобы соблюдались все права жителей Карабаха, имеются в виду карабахские армяне", - сказал Песков.
Азербайджан
19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване
охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта
прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями