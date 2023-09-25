https://ria.ru/20230925/karabakh-1898398704.html

Из Карабаха в Армению въехали 1,5 тысячи человек

Из Карабаха в Армению въехали 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 25.09.2023

Из Карабаха в Армению въехали 1,5 тысячи человек

Свыше 1, 5 тысячи человек въехали в воскресенье в Армению из Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба армянского кабмина. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T02:30

2023-09-25T02:30

2023-09-25T02:30

россия

нагорный карабах

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898243638_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fbb7a318da156afb9461f26ade901508.jpg

ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Свыше 1, 5 тысячи человек въехали в воскресенье в Армению из Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "По состоянию на 24.00 (23.00 мск) в Армению из Нагорного Карабаха въехали 1510 человек. Данные регистрации по 1060 из них обобщены, потребности 450 человек уточняются", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, из 503 зарегистрировавшихся 1060 пожелали переехать в места жительства по своему выбору, а 557 распределены в места, предложенные правительством. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Ханкенди (Степанакерт) прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html

россия

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нагорный карабах, армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире