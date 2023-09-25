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Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023
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12:09 25.09.2023 (обновлено: 13:43 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/kanada-1898463738.html
Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады
Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023
Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады
Польша ждет извинений за чествование в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, написал посол Польши в Канаде... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:09
2023-09-25T13:43
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Польша ждет извинений за чествование в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, написал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в соцсети X. "Руководство Канады и Украины 22 сентября в палате общин аплодировали члену дивизии СС "Галичина", печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений", — заявил Дзельский.На заседание парламента Канады 22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которую комплектовали из украинских националистов. Это соединение не только воевало против Красной армии, но совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.
https://ria.ru/20230925/esesovets-1898459336.html
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в мире, канада, польша, украина, владимир зеленский, джастин трюдо
В мире, Канада, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады

Польский посол потребовал извинений за украинского нациста в парламенте Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Польша ждет извинений за чествование в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, написал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в соцсети X.
"Руководство Канады и Украины 22 сентября в палате общин аплодировали члену дивизии СС "Галичина", печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений", — заявил Дзельский.
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На заседание парламента Канады 22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которую комплектовали из украинских националистов. Это соединение не только воевало против Красной армии, но совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.
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