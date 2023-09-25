https://ria.ru/20230925/kanada-1898463738.html

Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады

Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023

Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады

Польша ждет извинений за чествование в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, написал посол Польши в Канаде... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:09

2023-09-25T12:09

2023-09-25T13:43

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канада

польша

украина

владимир зеленский

джастин трюдо

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Польша ждет извинений за чествование в парламенте Канады престарелого украинского националиста, который служил в войсках СС, написал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский в соцсети X. "Руководство Канады и Украины 22 сентября в палате общин аплодировали члену дивизии СС "Галичина", печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений", — заявил Дзельский.На заседание парламента Канады 22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которую комплектовали из украинских националистов. Это соединение не только воевало против Красной армии, но совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.

https://ria.ru/20230925/esesovets-1898459336.html

https://ria.ru/20230925/skandal-1898416172.html

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польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, польша, украина, владимир зеленский, джастин трюдо