Депутат Госдумы прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады
Депутат Госдумы Белик назвал чествование эсэсовца в Канаде отвратительным
Оттава. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал отвратительным проявлением русофобии овации эсэсовцу в парламенте Канады.
На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
"Бурные овации пособнику нацистов, мрази, которая убивала ни в чем не повинных людей, - это отвратительное проявление русофобии. Канадские депутаты фактически влепили пощечину всем тем, кто когда-то воевал с гитлеровской Германией", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, бывшие нацистские пособники удобно устроились на Западе под личиной борцов за свободу.
"Сегодня Запад обожает всех, кто когда-то воевал с Россией, и Канада показала тому яркий пример", - добавил депутат.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.