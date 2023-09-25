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Депутат Госдумы прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023
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10:00 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kanada-1898424755.html
Депутат Госдумы прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады
Депутат Госдумы прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023
Депутат Госдумы прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал отвратительным проявлением русофобии овации эсэсовцу в парламенте Канады. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:00
2023-09-25T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал отвратительным проявлением русофобии овации эсэсовцу в парламенте Канады. На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. "Бурные овации пособнику нацистов, мрази, которая убивала ни в чем не повинных людей, - это отвратительное проявление русофобии. Канадские депутаты фактически влепили пощечину всем тем, кто когда-то воевал с гитлеровской Германией", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, бывшие нацистские пособники удобно устроились на Западе под личиной борцов за свободу. "Сегодня Запад обожает всех, кто когда-то воевал с Россией, и Канада показала тому яркий пример", - добавил депутат. Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
https://ria.ru/20230925/kanada-1898400621.html
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в мире, канада, россия, львов, дмитрий белик, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Канада, Россия, Львов, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, Госдума РФ
Депутат Госдумы прокомментировал чествование эсэсовца в парламенте Канады

Депутат Госдумы Белик назвал чествование эсэсовца в Канаде отвратительным

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкОттава
Оттава - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал отвратительным проявлением русофобии овации эсэсовцу в парламенте Канады.
На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Посол РФ в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады
Вчера, 03:31
"Бурные овации пособнику нацистов, мрази, которая убивала ни в чем не повинных людей, - это отвратительное проявление русофобии. Канадские депутаты фактически влепили пощечину всем тем, кто когда-то воевал с гитлеровской Германией", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, бывшие нацистские пособники удобно устроились на Западе под личиной борцов за свободу.
"Сегодня Запад обожает всех, кто когда-то воевал с Россией, и Канада показала тому яркий пример", - добавил депутат.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует ветерана дивизии СС Галичина в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети
Вчера, 09:13
 
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