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Политолог прокомментировал чествование эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
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09:02 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kanada-1898414673.html
Политолог прокомментировал чествование эсэсовца в Канаде
Политолог прокомментировал чествование эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
Политолог прокомментировал чествование эсэсовца в Канаде
Приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС говорит о моральном облике Владимира Зеленского и премьера Канады Джастина Трюда, а в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:02
2023-09-25T09:02
в мире
канада
германия
восточная европа
джастин трюдо
сергей мельничук
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС говорит о моральном облике Владимира Зеленского и премьера Канады Джастина Трюда, а в целом отражает современный идеологический курс Запада, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук. На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". "Это много говорит о Зеленском и Трюдо с моральной точки зрения. Зеленский в высшей степени оскорбляет наследие победы Советского Союза над нацизмом. Трюдо делает то же самое в отношении канадцев, сражавшихся против Германии. Интерес геополитический для них победил историческую память", - сказал Мельничук агентству. Подобный эпизод отражает современный идеологический курс западных стран, отметил эксперт. "Сейчас идет продвижение "нормализации" различных форм радикального национализма. В странах "старого Запада" доминируют леволиберальные политические течения, но они ищут компромисс с Восточной Европой, где доминируют правые и националистические. Компромисс служит способом консолидации в борьбе с Россией. То же самое и с (дивизией) СС "Галичина". Проще говоря, пока радикалы имеют антироссийскую направленность, их будут преподносить как союзников и "борцов за идеалы Запада", умалчивая о преступлениях нацистов. Этот процесс будет происходить до тех пор, пока Восточная и Западная Европы существуют в рамках единого союза", - добавил политолог.
https://ria.ru/20230925/antisemitizm-1898402944.html
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в мире, канада, германия, восточная европа, джастин трюдо, сергей мельничук, владимир зеленский
В мире, Канада, Германия, Восточная Европа, Джастин Трюдо, Сергей Мельничук, Владимир Зеленский
Политолог прокомментировал чествование эсэсовца в Канаде

Политолог: чествование эсэсовца в Канаде говорит о морали Зеленского и Трюдо

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Здание Парламента Канады. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС говорит о моральном облике Владимира Зеленского и премьера Канады Джастина Трюда, а в целом отражает современный идеологический курс Запада, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
Оттава - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Чествование нациста в Канаде возмутило центр по борьбе с антисемитизмом
Вчера, 05:22
"Это много говорит о Зеленском и Трюдо с моральной точки зрения. Зеленский в высшей степени оскорбляет наследие победы Советского Союза над нацизмом. Трюдо делает то же самое в отношении канадцев, сражавшихся против Германии. Интерес геополитический для них победил историческую память", - сказал Мельничук агентству.
Подобный эпизод отражает современный идеологический курс западных стран, отметил эксперт.
"Сейчас идет продвижение "нормализации" различных форм радикального национализма. В странах "старого Запада" доминируют леволиберальные политические течения, но они ищут компромисс с Восточной Европой, где доминируют правые и националистические. Компромисс служит способом консолидации в борьбе с Россией. То же самое и с (дивизией) СС "Галичина". Проще говоря, пока радикалы имеют антироссийскую направленность, их будут преподносить как союзников и "борцов за идеалы Запада", умалчивая о преступлениях нацистов. Этот процесс будет происходить до тех пор, пока Восточная и Западная Европы существуют в рамках единого союза", - добавил политолог.
Посол РФ в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады
Вчера, 03:31
 
В миреКанадаГерманияВосточная ЕвропаДжастин ТрюдоСергей МельничукВладимир Зеленский
 
 
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