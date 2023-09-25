https://ria.ru/20230925/kanada-1898414673.html

Политолог прокомментировал чествование эсэсовца в Канаде

Политолог прокомментировал чествование эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023

Политолог прокомментировал чествование эсэсовца в Канаде

Приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС говорит о моральном облике Владимира Зеленского и премьера Канады Джастина Трюда, а в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:02

2023-09-25T09:02

2023-09-25T09:02

в мире

канада

германия

восточная европа

джастин трюдо

сергей мельничук

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Приветствие в парламенте Канады бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС говорит о моральном облике Владимира Зеленского и премьера Канады Джастина Трюда, а в целом отражает современный идеологический курс Запада, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук. На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". "Это много говорит о Зеленском и Трюдо с моральной точки зрения. Зеленский в высшей степени оскорбляет наследие победы Советского Союза над нацизмом. Трюдо делает то же самое в отношении канадцев, сражавшихся против Германии. Интерес геополитический для них победил историческую память", - сказал Мельничук агентству. Подобный эпизод отражает современный идеологический курс западных стран, отметил эксперт. "Сейчас идет продвижение "нормализации" различных форм радикального национализма. В странах "старого Запада" доминируют леволиберальные политические течения, но они ищут компромисс с Восточной Европой, где доминируют правые и националистические. Компромисс служит способом консолидации в борьбе с Россией. То же самое и с (дивизией) СС "Галичина". Проще говоря, пока радикалы имеют антироссийскую направленность, их будут преподносить как союзников и "борцов за идеалы Запада", умалчивая о преступлениях нацистов. Этот процесс будет происходить до тех пор, пока Восточная и Западная Европы существуют в рамках единого союза", - добавил политолог.

https://ria.ru/20230925/antisemitizm-1898402944.html

https://ria.ru/20230925/kanada-1898400621.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, германия, восточная европа, джастин трюдо, сергей мельничук, владимир зеленский