Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады
Дипломат Степанов: нациста в парламенте Канады чествовали из-за безнаказанности
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что считает чествование украинца-эсэсовца в местном парламенте не ошибкой, а следствием безнаказанности нацистских преступников.
На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - сказал Степанов.
Он напомнил об истории с экстрадицией Гельмута Оберлендера, которая была затянута до самой смерти нацистского пособника "в комфорте и заботе западной медицины", о памятниках карателям дивизии "Галичина" и батальона "Нахтигаль" на кладбищах Канады, о черно-красном бандеровском знамени, на фоне которого появлялась вице-премьер Христя Фриланд - этническая украинка, которую сами канадцы, по словам посла, называют "министром по Украине".
Канаду он назвал "гнездом для нацистских преступников", а политику кабинета Джастина Трюдо - олицетворением неолиберального фашизма.
"То, что в наше время такое возможно в стране, которая была членом антигитлеровской коалиции, которая считается цивилизованной, толерантной, сторонницей соблюдения всех прав человека. То, что здесь живет и процветает неонацизм - это просто неприемлемо, но, видимо, для Канады под покровительством США всё сходит с рук", - сказал Степанов.