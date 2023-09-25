Рейтинг@Mail.ru
Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kanada-1898400621.html
Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады
Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023
Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады
Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что считает чествование украинца-эсэсовца в местном парламенте не ошибкой, а следствием безнаказанности... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T03:31
2023-09-25T03:31
канада
киев
россия
олег степанов
владимир зеленский
гельмут оберлендер
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что считает чествование украинца-эсэсовца в местном парламенте не ошибкой, а следствием безнаказанности нацистских преступников. На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. "Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - сказал Степанов. Он напомнил об истории с экстрадицией Гельмута Оберлендера, которая была затянута до самой смерти нацистского пособника "в комфорте и заботе западной медицины", о памятниках карателям дивизии "Галичина" и батальона "Нахтигаль" на кладбищах Канады, о черно-красном бандеровском знамени, на фоне которого появлялась вице-премьер Христя Фриланд - этническая украинка, которую сами канадцы, по словам посла, называют "министром по Украине". "Не удивлен, что нацисту аплодировала и новая посол Канады в Киеве госпожа Цмоць. Она тоже внучка нациста, сподвижника Шухевича. Как и ее предшественница - посол Галадза. Оттава вообще имеет практику посылать послами в Киев внуков нацистских коллаборационистов", - сказал Степанов. Канаду он назвал "гнездом для нацистских преступников", а политику кабинета Джастина Трюдо - олицетворением неолиберального фашизма. "То, что в наше время такое возможно в стране, которая была членом антигитлеровской коалиции, которая считается цивилизованной, толерантной, сторонницей соблюдения всех прав человека. То, что здесь живет и процветает неонацизм - это просто неприемлемо, но, видимо, для Канады под покровительством США всё сходит с рук", - сказал Степанов.
https://ria.ru/20230925/postpred-1898399020.html
https://ria.ru/20230925/kanada-1898393811.html
канада
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, киев, россия, олег степанов, владимир зеленский, гельмут оберлендер, в мире
Канада, Киев, Россия, Олег Степанов, Владимир Зеленский, Гельмут Оберлендер, В мире
Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады

Дипломат Степанов: нациста в парламенте Канады чествовали из-за безнаказанности

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что считает чествование украинца-эсэсовца в местном парламенте не ошибкой, а следствием безнаказанности нацистских преступников.
На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России в Вене раскритиковал чествование в Канаде бойца "Галичины"
02:42
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - сказал Степанов.
Он напомнил об истории с экстрадицией Гельмута Оберлендера, которая была затянута до самой смерти нацистского пособника "в комфорте и заботе западной медицины", о памятниках карателям дивизии "Галичина" и батальона "Нахтигаль" на кладбищах Канады, о черно-красном бандеровском знамени, на фоне которого появлялась вице-премьер Христя Фриланд - этническая украинка, которую сами канадцы, по словам посла, называют "министром по Украине".
"Не удивлен, что нацисту аплодировала и новая посол Канады в Киеве госпожа Цмоць. Она тоже внучка нациста, сподвижника Шухевича. Как и ее предшественница - посол Галадза. Оттава вообще имеет практику посылать послами в Киев внуков нацистских коллаборационистов", - сказал Степанов.
Канаду он назвал "гнездом для нацистских преступников", а политику кабинета Джастина Трюдо - олицетворением неолиберального фашизма.
"То, что в наше время такое возможно в стране, которая была членом антигитлеровской коалиции, которая считается цивилизованной, толерантной, сторонницей соблюдения всех прав человека. То, что здесь живет и процветает неонацизм - это просто неприемлемо, но, видимо, для Канады под покровительством США всё сходит с рук", - сказал Степанов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование бойца "Галичины"
00:43
 
КанадаКиевРоссияОлег СтепановВладимир ЗеленскийГельмут ОберлендерВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала