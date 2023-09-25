https://ria.ru/20230925/kanada-1898400621.html

Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады

Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023

Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что считает чествование украинца-эсэсовца в местном парламенте не ошибкой, а следствием безнаказанности... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T03:31

2023-09-25T03:31

2023-09-25T03:31

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил РИА Новости, что считает чествование украинца-эсэсовца в местном парламенте не ошибкой, а следствием безнаказанности нацистских преступников. На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. "Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - сказал Степанов. Он напомнил об истории с экстрадицией Гельмута Оберлендера, которая была затянута до самой смерти нацистского пособника "в комфорте и заботе западной медицины", о памятниках карателям дивизии "Галичина" и батальона "Нахтигаль" на кладбищах Канады, о черно-красном бандеровском знамени, на фоне которого появлялась вице-премьер Христя Фриланд - этническая украинка, которую сами канадцы, по словам посла, называют "министром по Украине". "Не удивлен, что нацисту аплодировала и новая посол Канады в Киеве госпожа Цмоць. Она тоже внучка нациста, сподвижника Шухевича. Как и ее предшественница - посол Галадза. Оттава вообще имеет практику посылать послами в Киев внуков нацистских коллаборационистов", - сказал Степанов. Канаду он назвал "гнездом для нацистских преступников", а политику кабинета Джастина Трюдо - олицетворением неолиберального фашизма. "То, что в наше время такое возможно в стране, которая была членом антигитлеровской коалиции, которая считается цивилизованной, толерантной, сторонницей соблюдения всех прав человека. То, что здесь живет и процветает неонацизм - это просто неприемлемо, но, видимо, для Канады под покровительством США всё сходит с рук", - сказал Степанов.

https://ria.ru/20230925/postpred-1898399020.html

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канада, киев, россия, олег степанов, владимир зеленский, гельмут оберлендер, в мире