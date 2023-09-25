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Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование бойца "Галичины" - РИА Новости, 25.09.2023
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00:43 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kanada-1898393811.html
Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование бойца "Галичины"
Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование бойца "Галичины" - РИА Новости, 25.09.2023
Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование бойца "Галичины"
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьер-министра Джастина Трюдо персональных извинений за то, что на заседание парламента был приглашен и... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T00:43
2023-09-25T00:43
канада
в мире
джастин трюдо
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьер-министра Джастина Трюдо персональных извинений за то, что на заседание парламента был приглашен и удостоился овации престарелый украинский националист из войск СС.Пуальевр утверждает, что служба протокола главы правительства отвечала за выбор гостей для пятничного заседания в честь визита Владимира Зеленского, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" Ярослава Хунки."Господин Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает", - написал Пуальевр в социальной сети Х.Хунка, который был представлен как ветеран "борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны", оказался бывший бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Всю вину за скандальный инцидент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который и представлял Хунку собравшимся. Те, включая Трюдо и Зеленского, удостоили его стоячей овации.Каяться и возмущаться канадские парламентарии начали после того, как на случившееся отреагировала еврейская организация "Друзья Центра Симона Визенталя".
https://ria.ru/20230905/putin-1894346399.html
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канада, в мире, джастин трюдо, владимир зеленский, симон визенталь
Канада, В мире, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Симон Визенталь
Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование бойца "Галичины"

Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за чествование нациста в парламенте

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьер-министра Джастина Трюдо персональных извинений за то, что на заседание парламента был приглашен и удостоился овации престарелый украинский националист из войск СС.
Пуальевр утверждает, что служба протокола главы правительства отвечала за выбор гостей для пятничного заседания в честь визита Владимира Зеленского, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" Ярослава Хунки.
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"Господин Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает", - написал Пуальевр в социальной сети Х.
Хунка, который был представлен как ветеран "борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны", оказался бывший бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Всю вину за скандальный инцидент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который и представлял Хунку собравшимся. Те, включая Трюдо и Зеленского, удостоили его стоячей овации.
Каяться и возмущаться канадские парламентарии начали после того, как на случившееся отреагировала еврейская организация "Друзья Центра Симона Визенталя".
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КанадаВ миреДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийСимон Визенталь
 
 
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