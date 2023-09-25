https://ria.ru/20230925/kanada-1898392640.html

В парламенте Канады извинились за приглашение бойца дивизии СС "Галичина"

В парламенте Канады извинились за приглашение бойца дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 25.09.2023

В парламенте Канады извинились за приглашение бойца дивизии СС "Галичина"

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование во время визита Владимира Зеленского престарелого украинского бойца РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T00:18

2023-09-25T00:18

2023-09-25T02:30

канада

в мире

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/110234/53/1102345357_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_907a486a3e196da9bd3f92e767dc08a2.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование во время визита Владимира Зеленского престарелого украинского бойца дивизии СС "Галичина".Некий Ярослав Хунка, представленный спикером как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны, удостоился в пятницу овации во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фото с подписью "Зеленский и (премьер Канады Джастин - ред.) Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны".Хунка, как выяснилось, состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков."Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок", - заявил Рота.Он настаивает, что лично принимал решение пригласить Хунку в парламент, и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать.Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр, со своей стороны, потребовал от Трюдо персональных извинений за приглашение Хунки. По его словам, служба протокола главы правительства отвечала за выбор гостей для пятничного заседания в честь визита Зеленского, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" престарелого нациста."Господин Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает", - написал Пуальевр в социальной сети Х.Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило чествование Хунки в местном парламенте."Необходимо принести извинения всем пережившим Холокост и ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся против нацистов, и нужно дать объяснение тому, как этот человек ... получил признание от спикера палаты представителей", - говорится в заявлении Центра друзей Симона Визенталя.

https://ria.ru/20230905/putin-1894346399.html

https://ria.ru/20230922/kanada-1898131130.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, в мире, владимир зеленский