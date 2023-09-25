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Кадыров с гордостью признал, что его сын избил сжегшего Коран мужчину - РИА Новости, 25.09.2023
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18:42 25.09.2023 (обновлено: 19:19 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/kadyrov-1898573862.html
Кадыров с гордостью признал, что его сын избил сжегшего Коран мужчину
Кадыров с гордостью признал, что его сын избил сжегшего Коран мужчину - РИА Новости, 25.09.2023
Кадыров с гордостью признал, что его сын избил сжегшего Коран мужчину
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, на котором его сын Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:42
2023-09-25T19:19
россия
рамзан кадыров
волгоград
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
киев
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ГРОЗНЫЙ, 25 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, на котором его сын Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля."Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", — заявил руководитель республики.По его мнению, человек, который своими действиями оскорбил десятки миллионов россиян, должен понести суровое наказание. Глава региона отметил, что в России действует "уникальный закон", защищающий священные писания на государственном уровне.В августе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Чечни Мансура Солтаева проверить информацию об избиении Никиты Журавеля в грозненском СИЗО.Сожжение КоранаСиловики задержали мужчину в конце весны. По версии следствия, не позднее 19 мая он сжег Коран возле Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в Волгограде. При этом Журавель снимал свои действия на камеру, а затем опубликовал видео на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО Вооруженных сил Украины.На допросе Журавель заявил, что совершил это преступление по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Впоследствии он передал видеозапись сотруднику СБУ. Мужчина также признался, что осуществлял съемку российских военных объектов по заданию Киева.Следственный комитет возбудил уголовное дело по второй части статьи 148 Уголовного кодекса России "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".
https://ria.ru/20230522/koran-1873474119.html
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353
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Видео избиения Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля
Видео избиения Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля
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россия, рамзан кадыров, волгоград, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, киев
Россия, Рамзан Кадыров, Волгоград, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Киев
Кадыров с гордостью признал, что его сын избил сжегшего Коран мужчину

Кадыров с гордостью признал, что его сын Адам избил сжегшего Коран мужчину

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ГРОЗНЫЙ, 25 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, на котором его сын Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.
«
"Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", — заявил руководитель республики.
По его мнению, человек, который своими действиями оскорбил десятки миллионов россиян, должен понести суровое наказание. Глава региона отметил, что в России действует "уникальный закон", защищающий священные писания на государственном уровне.
В августе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Чечни Мансура Солтаева проверить информацию об избиении Никиты Журавеля в грозненском СИЗО.
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Сожжение Корана

Силовики задержали мужчину в конце весны. По версии следствия, не позднее 19 мая он сжег Коран возле Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в Волгограде. При этом Журавель снимал свои действия на камеру, а затем опубликовал видео на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО Вооруженных сил Украины.
На допросе Журавель заявил, что совершил это преступление по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Впоследствии он передал видеозапись сотруднику СБУ. Мужчина также признался, что осуществлял съемку российских военных объектов по заданию Киева.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по второй части статьи 148 Уголовного кодекса России "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".
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