https://ria.ru/20230925/intervyu-1898471361.html

В Кремле оценили вероятность интервью Путина журналисту Карлсону

В Кремле оценили вероятность интервью Путина журналисту Карлсону - РИА Новости, 25.09.2023

В Кремле оценили вероятность интервью Путина журналисту Карлсону

Общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, но когда-нибудь ситуация изменится и наступит момент, когда потребуется интервью президента РФ... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:46

2023-09-25T12:46

2023-09-25T12:56

такер карлсон

сша

владимир путин

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcf61f713a08023210f274debb1be7dc.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, но когда-нибудь ситуация изменится и наступит момент, когда потребуется интервью президента РФ Владимира Путина для западной аудитории, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Таким образом он ответил на вопрос о возможном интервью президента РФ тележурналисту Такеру Карлсону, который заявил, что ранее пытался взять интервью у Путина, но американское правительство остановило его, при этом сам он не уточнил подробностей."Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью. Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность серьезно одурманена такой русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, известно ли об этом в Кремле и готов ли был бы Путин сейчас дать интервью Карлсону.При этом в Кремле убеждены, что такой момент рано или поздно настанет. Песков добавил, что Путин, общаясь с зарубежными СМИ, предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию России."Так будет и на этот раз. Будет ли Карлсон среди тех, кто будет рассматриваться в качестве такого интервьюера - подождем, увидим", - сказал пресс-секретарь российского президента.

https://ria.ru/20230831/voyna-1893290602.html

https://ria.ru/20230906/karlson-1894453596.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

такер карлсон, сша, владимир путин, россия, дмитрий песков