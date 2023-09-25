https://ria.ru/20230925/intervyu-1898471361.html
В Кремле оценили вероятность интервью Путина журналисту Карлсону
В Кремле оценили вероятность интервью Путина журналисту Карлсону - РИА Новости, 25.09.2023
В Кремле оценили вероятность интервью Путина журналисту Карлсону
Общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, но когда-нибудь ситуация изменится и наступит момент, когда потребуется интервью президента РФ... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:46
2023-09-25T12:46
2023-09-25T12:56
такер карлсон
сша
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, но когда-нибудь ситуация изменится и наступит момент, когда потребуется интервью президента РФ Владимира Путина для западной аудитории, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Таким образом он ответил на вопрос о возможном интервью президента РФ тележурналисту Такеру Карлсону, который заявил, что ранее пытался взять интервью у Путина, но американское правительство остановило его, при этом сам он не уточнил подробностей."Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью. Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность серьезно одурманена такой русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, известно ли об этом в Кремле и готов ли был бы Путин сейчас дать интервью Карлсону.При этом в Кремле убеждены, что такой момент рано или поздно настанет. Песков добавил, что Путин, общаясь с зарубежными СМИ, предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию России."Так будет и на этот раз. Будет ли Карлсон среди тех, кто будет рассматриваться в качестве такого интервьюера - подождем, увидим", - сказал пресс-секретарь российского президента.
https://ria.ru/20230831/voyna-1893290602.html
https://ria.ru/20230906/karlson-1894453596.html
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РИА Новости
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такер карлсон, сша, владимир путин, россия, дмитрий песков
Такер Карлсон, США, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле оценили вероятность интервью Путина журналисту Карлсону
Песков: интервью Путина для Запада пока невозможно из-за русофобской пропаганды
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, но когда-нибудь ситуация изменится и наступит момент, когда потребуется интервью президента РФ Владимира Путина для западной аудитории, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о возможном интервью президента РФ тележурналисту Такеру Карлсону, который заявил, что ранее пытался взять интервью у Путина, но американское правительство остановило его, при этом сам он не уточнил подробностей.
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"Мы ежедневно получаем десятки запросов от международных СМИ, в том числе американских, с просьбой к президенту Путину дать интервью. Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность серьезно одурманена такой русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, известно ли об этом в Кремле и готов ли был бы Путин сейчас дать интервью Карлсону.
При этом в Кремле убеждены, что такой момент рано или поздно настанет. Песков добавил, что Путин, общаясь с зарубежными СМИ, предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию России.
"Так будет и на этот раз. Будет ли Карлсон среди тех, кто будет рассматриваться в качестве такого интервьюера - подождем, увидим", - сказал пресс-секретарь российского президента.
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