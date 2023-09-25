https://ria.ru/20230925/gosuslugi-1898567658.html

Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам

Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам - РИА Новости, 25.09.2023

Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам

Власти проработают вопрос о получении госуслуг по загранпаспортам, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:09

2023-09-25T18:09

2023-09-25T18:41

россия

технологии

общество

госуслуги

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти проработают вопрос о получении госуслуг по загранпаспортам, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети "ВКонтакте"."Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", — написал он.Комиссия Совбеза по вопросам миграционной политики обсудила ситуацию в этой сфере на сегодняшнем заседании. По данным МВД, за первую половину 2023 года Россию посетили 8,2 миллиона иностранцев."Это на 62 процента больше, чем за такой же период годом раньше", — подчеркнул Медведев.Зампред Совета безопасности отметил важность мигрантов для страны с точки зрения трудовых ресурсов. При этом пребывание в России сотен тысяч приезжих порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями, чего допускать нельзя.

https://ria.ru/20230822/putin-1891586704.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, технологии, общество, госуслуги, дмитрий медведев