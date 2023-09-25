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Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам - РИА Новости, 25.09.2023
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18:09 25.09.2023 (обновлено: 18:41 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/gosuslugi-1898567658.html
Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам
Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам - РИА Новости, 25.09.2023
Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам
Власти проработают вопрос о получении госуслуг по загранпаспортам, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:09
2023-09-25T18:41
россия
технологии
общество
госуслуги
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти проработают вопрос о получении госуслуг по загранпаспортам, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети "ВКонтакте"."Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", — написал он.Комиссия Совбеза по вопросам миграционной политики обсудила ситуацию в этой сфере на сегодняшнем заседании. По данным МВД, за первую половину 2023 года Россию посетили 8,2 миллиона иностранцев."Это на 62 процента больше, чем за такой же период годом раньше", — подчеркнул Медведев.Зампред Совета безопасности отметил важность мигрантов для страны с точки зрения трудовых ресурсов. При этом пребывание в России сотен тысяч приезжих порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями, чего допускать нельзя.
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россия, технологии, общество, госуслуги, дмитрий медведев
Россия, Технологии, Общество, Госуслуги, Дмитрий Медведев
Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам

Медведев: прорабатывается возможность оказания госуслуг по загранпаспортам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение "Госуслуги" на экране айфона
Приложение Госуслуги на экране айфона - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти проработают вопрос о получении госуслуг по загранпаспортам, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", — написал он.
Комиссия Совбеза по вопросам миграционной политики обсудила ситуацию в этой сфере на сегодняшнем заседании. По данным МВД, за первую половину 2023 года Россию посетили 8,2 миллиона иностранцев.
"Это на 62 процента больше, чем за такой же период годом раньше", — подчеркнул Медведев.
Зампред Совета безопасности отметил важность мигрантов для страны с точки зрения трудовых ресурсов. При этом пребывание в России сотен тысяч приезжих порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями, чего допускать нельзя.
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РоссияТехнологииОбществоГосуслугиДмитрий Медведев
 
 
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