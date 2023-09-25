https://ria.ru/20230925/gosuslugi-1898567658.html
Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам
Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам - РИА Новости, 25.09.2023
Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам
Власти проработают вопрос о получении госуслуг по загранпаспортам, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:09
2023-09-25T18:09
2023-09-25T18:41
россия
технологии
общество
госуслуги
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти проработают вопрос о получении госуслуг по загранпаспортам, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети "ВКонтакте"."Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", — написал он.Комиссия Совбеза по вопросам миграционной политики обсудила ситуацию в этой сфере на сегодняшнем заседании. По данным МВД, за первую половину 2023 года Россию посетили 8,2 миллиона иностранцев."Это на 62 процента больше, чем за такой же период годом раньше", — подчеркнул Медведев.Зампред Совета безопасности отметил важность мигрантов для страны с точки зрения трудовых ресурсов. При этом пребывание в России сотен тысяч приезжих порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями, чего допускать нельзя.
https://ria.ru/20230822/putin-1891586704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, общество, госуслуги, дмитрий медведев
Россия, Технологии, Общество, Госуслуги, Дмитрий Медведев
Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам
Медведев: прорабатывается возможность оказания госуслуг по загранпаспортам
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Власти проработают вопрос о получении госуслуг по загранпаспортам, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети "ВКонтакте
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"Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", — написал он.
Комиссия Совбеза по вопросам миграционной политики обсудила ситуацию в этой сфере на сегодняшнем заседании. По данным МВД, за первую половину 2023 года Россию посетили 8,2 миллиона иностранцев.
"Это на 62 процента больше, чем за такой же период годом раньше", — подчеркнул Медведев.
Зампред Совета безопасности отметил важность мигрантов для страны с точки зрения трудовых ресурсов. При этом пребывание в России сотен тысяч приезжих порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями, чего допускать нельзя.
Связь с получателями госуслуг должна быть живой, заявил Путин