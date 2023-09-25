https://ria.ru/20230925/gosduma-1898547546.html

Делегация Госдумы прибыла с официальном визитом в ОАЭ

Делегация Госдумы прибыла с официальном визитом в ОАЭ - РИА Новости, 25.09.2023

Делегация Госдумы прибыла с официальном визитом в ОАЭ

Делегация Госдумы во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:06

2023-09-25T17:06

2023-09-25T17:06

вячеслав володин

госдума рф

оаэ

александр бабаков

владимир гутенев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152407/17/1524071712_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8312d4e30a73e520deb9f85c38585066.jpg

АБУ-ДАБИ, 25 сен - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.По прилету Володина встретил председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакра Бен Гоббаша Саида Гоббаша, после чего прошли первые переговоры.В программе визита намечены переговоры с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакром Бен Гоббашем Саидом Гоббашем и подписание соглашения о сотрудничестве между Государственной Думой и Федеральным национальным советом ОАЭ.В состав делегации входят вице-спикеры Государственной думы и председатели профильных комитетов, в том числе заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.В мае спикер ГД Вячеслав Володин предложил подготовить соглашение о сотрудничестве Госдумы и Федерального нацсовета ОАЭ для развития межпарламентского диалога двух стран.

https://ria.ru/20230904/tovary-1894117793.html

https://ria.ru/20230705/energetika-1882459577.html

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, госдума рф, оаэ, александр бабаков, владимир гутенев