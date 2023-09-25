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Делегация Госдумы прибыла с официальном визитом в ОАЭ - РИА Новости, 25.09.2023
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17:06 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/gosduma-1898547546.html
Делегация Госдумы прибыла с официальном визитом в ОАЭ
Делегация Госдумы прибыла с официальном визитом в ОАЭ - РИА Новости, 25.09.2023
Делегация Госдумы прибыла с официальном визитом в ОАЭ
Делегация Госдумы во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:06
2023-09-25T17:06
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АБУ-ДАБИ, 25 сен - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.По прилету Володина встретил председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакра Бен Гоббаша Саида Гоббаша, после чего прошли первые переговоры.В программе визита намечены переговоры с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакром Бен Гоббашем Саидом Гоббашем и подписание соглашения о сотрудничестве между Государственной Думой и Федеральным национальным советом ОАЭ.В состав делегации входят вице-спикеры Государственной думы и председатели профильных комитетов, в том числе заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.В мае спикер ГД Вячеслав Володин предложил подготовить соглашение о сотрудничестве Госдумы и Федерального нацсовета ОАЭ для развития межпарламентского диалога двух стран.
https://ria.ru/20230904/tovary-1894117793.html
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вячеслав володин, госдума рф, оаэ, александр бабаков, владимир гутенев
Вячеслав Володин, Госдума РФ, ОАЭ, Александр Бабаков, Владимир Гутенев
Делегация Госдумы прибыла с официальном визитом в ОАЭ

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла с официальном визитом в ОАЭ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГород Абу-Даби, ОАЭ
Город Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Город Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 25 сен - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
По прилету Володина встретил председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакра Бен Гоббаша Саида Гоббаша, после чего прошли первые переговоры.
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В программе визита намечены переговоры с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакром Бен Гоббашем Саидом Гоббашем и подписание соглашения о сотрудничестве между Государственной Думой и Федеральным национальным советом ОАЭ.
В состав делегации входят вице-спикеры Государственной думы и председатели профильных комитетов, в том числе заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
В мае спикер ГД Вячеслав Володин предложил подготовить соглашение о сотрудничестве Госдумы и Федерального нацсовета ОАЭ для развития межпарламентского диалога двух стран.
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