https://ria.ru/20230925/golosovanie-1898451095.html

Стартовало Всероссийское голосование за финалистов телешоу "Классная Тема!"

Стартовало Всероссийское голосование за финалистов телешоу "Классная Тема!" - РИА Новости, 25.09.2023

Стартовало Всероссийское голосование за финалистов телешоу "Классная Тема!"

при информационной поддержке VK. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:24

2023-09-25T11:24

2023-09-25T11:24

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. С 25 сентября по 2 октября в официальном сообществе проекта "Классная Тема!" в социальной сети "ВКонтакте" проходит Всероссийское голосование в рамках второго сезона проекта "Классная Тема!", сообщили в Минпросвещения. Его цель - определить семерых финалистов, которые представят уроки по своим предметам в гранд-шоу "Классная Тема!". Голосование проводят Минпросвещения России, телеканал "Россия", при информационной поддержке VK.Отдать свой голос за любимого учителя можно в семи номинациям, соответствующих школьным предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология, история. В каждой номинации представлены по пять претендентов. Голос можно отдать только за одного педагога по каждому предмету.Семь учителей, которые станут лидерами народного голосования и наберут наибольшее количество голосов в своей номинации, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале "Россия", где проведут самый необычный и запоминающийся урок в своей карьере. Учениками в гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.Проект, посвящённый современным учителям, стартовал в 2022 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии будущего."В Год педагога и наставника мы продолжаем проект "Классная Тема!", который полюбили миллионы телезрителей из разных регионов. Такой большой интерес к проекту объяснить легко: люди видят ярких и талантливых учителей, настоящих профессионалов своего дела, сумевших выйти за рамки привычного урока в школьном классе и стать проводниками знаний для огромной аудитории. Ими гордятся не только их ученики, ими гордится вся наша страна. Уроки полуфиналистов будут доступны на онлайн-платформе, что позволит учителям всей страны использовать наработки коллег в своей деятельности", – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.В течение месяца 35 полуфиналистов представляли свои видеоуроки в официальном сообществе проекта "Классная Тема!" ВКонтакте. В роликах педагоги продемонстрировали авторские методики и оригинальную подачу своих предметов. Полуфиналисты показали любопытные, а местами и необычные педагогические находки, благодаря которым каждый из 35 уроков превратился в увлекательное интеллектуальное шоу, вызывающее у зрителей желание погрузиться в предмет и полюбить его.Самое большое удивление у съемочной группы проекта вызвал творческий подход учителей ко всему происходящему: "Во время съемок учителя оказались в непривычной для себя роли телеведущих. И справились с ней блестяще. Кто-то проявил актерский талант, кто-то покорил съемочную группу своим чувством юмора, и безусловно все увлекли нас своими предметами. Все 35 учителей - настоящие герои, смелые, увлеченные, интересные, настоящие творцы и созидатели. Благодаря проекту "Классная тема!" вся страна может увидеть, какие у нас замечательные педагоги", – прокомментировал режиссер проекта Илья Цыганов.Проект "Классная Тема!" призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны. Победитель получает приз – авторскую программу на федеральном телеканале. "Классная Тема!" демонстрирует возможности современной педагогики и ее самой важной составляющей – учителей.

https://ria.ru/20230925/uchitel-1898426849.html

https://ria.ru/20230922/uchitel-1897975856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование