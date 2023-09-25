https://ria.ru/20230925/gladkov-1898466426.html

Гладков рассказал о темпе ремонта белгородских дорог

Гладков рассказал о темпе ремонта белгородских дорог - РИА Новости, 25.09.2023

Гладков рассказал о темпе ремонта белгородских дорог

Белгородская область получила досрочно 1,8 миллиарда рублей на капитальный ремонт дорог и начинает сдавать первые объекты дорожного строительства, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:27

2023-09-25T12:27

2023-09-25T12:27

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Белгородская область получила досрочно 1,8 миллиарда рублей на капитальный ремонт дорог и начинает сдавать первые объекты дорожного строительства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Благодаря решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы получили 1,8 миллиарда рублей не в 2024, а уже в 2023 году на капитальный ремонт наших дорог, и уже начинаем сдавать эти объекты", — написал глава региона. В качестве примера он привел дорогу в Борисовском районе Бессоновка – Солохи – Стригуны протяжённостью 4,5 километра, она уже отремонтирована. "Я надеюсь, что те, кто проехал по обновлённой дороге, уже почувствовали разницу", - добавил Гладков Этот участок дороги стала первым объектом, который был выполнен досрочно на средства опережающего финансирования. К работам подрядчик приступил в конце июля. Участок этой же дороги, пролегающий в Белгородском районе, ещё находится на ремонте. Как рассказал глава региона, в ходе ремонта на поворотах дорогу расширили до восьми метров, сделали водопропускные трубы, выровняли обочины грейдером и укрепили их щебнем, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли дорожную разметку. Работы выполнены на год раньше запланированного в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств опережающего финансирования. Гладков отметил, что 15 дорожных объектов, ремонт которых был запланирован на 2024 год, будут сданы раньше срока. Кроме того, дорожники региона отремонтировали порядка 119 пешеходных переходов, которые находятся около школ. Были обновлены ограждения, разметка, светофоры с мигающим жёлтым сигналом – всё это должно позволить обеспечить безопасность детей при переходе через дорогу. Всего смонтировано почти 9 тысяч метров пешеходных ограждений, проложено 4 тысячи квадратных метров тротуаров и подходов к ним.

https://ria.ru/20230922/tsentr-1898143384.html

https://ria.ru/20230920/instrumenty-1897493854.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав гладков, белгородская область, белгородский район