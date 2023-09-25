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Кишинев предложил "Газпрому" мировое соглашение по долгу "Молдовагаза" - РИА Новости, 25.09.2023
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10:31 25.09.2023 (обновлено: 10:39 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/gaz-1898430533.html
Кишинев предложил "Газпрому" мировое соглашение по долгу "Молдовагаза"
Кишинев предложил "Газпрому" мировое соглашение по долгу "Молдовагаза" - РИА Новости, 25.09.2023
Кишинев предложил "Газпрому" мировое соглашение по долгу "Молдовагаза"
Молдавские власти предложили "Газпрому" мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры должны списать все долги "Молдовагаза" за газ,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:31
2023-09-25T10:39
газпром
молдавия
молдовагаз
экономика
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Молдавские власти предложили "Газпрому" мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры должны списать все долги "Молдовагаза" за газ, сообщает газета "Коммерсант". "Как стало известно "Ъ", вместе с результатами аудита долга перед "Газпромом" молдавская сторона отправила "Молдовагазу" (российская монополия выступает основным акционером, Молдавии принадлежит 35%) проект мирового соглашения. По документу Кишинев требует немедленного списания долга "Молдовагаза" перед подконтрольной "Газпрому" компанией "Факторинг Финанс" (ей переуступлен долг "Молдовагаза" в размере 275 миллионов долларов) и самим "Газпромом" (еще 433 миллиона долларов)", - говорится в статье. Взамен молдавские власти предлагают, чтобы "Молдовагаз" до конца 2025 года оплатил "Газпрому" 153,57 миллиона долларов в качестве компенсации за "отклонения от тарифа", а также отказался от претензий, которые могут возникнуть из-за неправильного распределения транзитных платежей и отсутствия поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года. Такая схема содержится в переписке между чиновниками минэнерго Молдавии, аудиторами и привлеченными юристами, которая есть у "Коммерсанта". В переписке сторон также уточняется, что действия "Газпрома" сократили доходы "Молдовагаза" из-за переключения транзита с Трансбалканского трубопровода на "Турецкий поток", а остановка подачи газа на правый берег Днестра лишила компанию доходов от продаж. В "Газпроме" газете сообщили, что проект мирового соглашения действительно поступил в "Молдовагаз", но не уточнили, готовы ли его рассмотреть. В российской компании подчеркивают свое несогласие с выводами аудиторов. "У "Газпрома" не вызывает сомнений, что задолженность "Молдовагаза" за поставки газа потребителям правого берега в разы больше той, что указана в "отчете аудитора". Задолженность ежеквартально подтверждается подписанием двусторонних актов сверки, а также решениями международного арбитража", - приводит "Коммерсант" заявление компании. Там также намерены отстаивать свои права всеми возможными способами.
https://ria.ru/20230906/politizatsiya-1894648060.html
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газпром, молдавия, молдовагаз, экономика, в мире
Газпром, Молдавия, Молдовагаз, Экономика, В мире
Кишинев предложил "Газпрому" мировое соглашение по долгу "Молдовагаза"

"Ъ": Молдавия предложила "Газпрому" урегулировать спор за 153,57 млн долларов

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Молдавские власти предложили "Газпрому" мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры должны списать все долги "Молдовагаза" за газ, сообщает газета "Коммерсант".
"Как стало известно "Ъ", вместе с результатами аудита долга перед "Газпромом" молдавская сторона отправила "Молдовагазу" (российская монополия выступает основным акционером, Молдавии принадлежит 35%) проект мирового соглашения. По документу Кишинев требует немедленного списания долга "Молдовагаза" перед подконтрольной "Газпрому" компанией "Факторинг Финанс" (ей переуступлен долг "Молдовагаза" в размере 275 миллионов долларов) и самим "Газпромом" (еще 433 миллиона долларов)", - говорится в статье.
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Взамен молдавские власти предлагают, чтобы "Молдовагаз" до конца 2025 года оплатил "Газпрому" 153,57 миллиона долларов в качестве компенсации за "отклонения от тарифа", а также отказался от претензий, которые могут возникнуть из-за неправильного распределения транзитных платежей и отсутствия поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года. Такая схема содержится в переписке между чиновниками минэнерго Молдавии, аудиторами и привлеченными юристами, которая есть у "Коммерсанта".
В переписке сторон также уточняется, что действия "Газпрома" сократили доходы "Молдовагаза" из-за переключения транзита с Трансбалканского трубопровода на "Турецкий поток", а остановка подачи газа на правый берег Днестра лишила компанию доходов от продаж.
В "Газпроме" газете сообщили, что проект мирового соглашения действительно поступил в "Молдовагаз", но не уточнили, готовы ли его рассмотреть. В российской компании подчеркивают свое несогласие с выводами аудиторов.
"У "Газпрома" не вызывает сомнений, что задолженность "Молдовагаза" за поставки газа потребителям правого берега в разы больше той, что указана в "отчете аудитора". Задолженность ежеквартально подтверждается подписанием двусторонних актов сверки, а также решениями международного арбитража", - приводит "Коммерсант" заявление компании. Там также намерены отстаивать свои права всеми возможными способами.
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