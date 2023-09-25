https://ria.ru/20230925/gaz-1898410215.html

Узбекистан подготовил инфраструктуру для импорта газа из России

Узбекистан подготовил инфраструктуру для импорта газа из России - РИА Новости, 25.09.2023

Узбекистан подготовил инфраструктуру для импорта газа из России

Инфраструктуру в Узбекистане подготовили для импорта природного газа из России с 1 октября, заявил РИА Новости представитель Министерства энергетики республики. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:14

2023-09-25T08:14

2023-09-25T09:59

экономика

узбекистан

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ТАШКЕНТ, 25 сен — РИА Новости. Инфраструктуру в Узбекистане подготовили для импорта природного газа из России с 1 октября, заявил РИА Новости представитель Министерства энергетики республики."Мы готовы принимать российский газ с 1 октября. Наши газопроводы приспособлены для приема газа высокого давления", — сказал он, отвечая на вопрос о готовности инфраструктуры в республике."Газпром" 16 июня подписал на Петербургском международном экономическом форуме контракт с властями Узбекистана на поставки природного газа в эту страну. Позднее в Минэнерго республики пояснили, что соглашение заключили на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок — около 2,8 миллиарда кубометров в год.Ранее ведомство сообщало, что российский газ будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через Казахстан. Это потребовало строительства новой газоизмерительной станции на территории республики. Кроме того, планировалось построить 22 километра новых газопроводов, отремонтировать 56 километров действующих сетей, произвести замену 14 различных видов газоперекачивающих устройств. Все работы планировали завершить к сентябрю.Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана сейчас позволяют ежегодно добывать около 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов. Но из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По итогам 2022 года добыча природного газа в республике снизилась на четыре процента по сравнению с 2021 годом, до 51,665 миллиарда кубометров, нефти, в январе-июне 2023 года — на 9,6 процента, до 23,565 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20230924/moldaviya-1898339929.html

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, узбекистан, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)