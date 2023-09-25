Пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов
Аналитик Мункки назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ России в Балтике
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пуск ракет в Балтийском море — "не самое обычное дело" в ходе учений ВМФ России, заявил газете Ilta-Sanomat старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки.
Как сообщили на прошлой неделе в пресс-службе Балтийского флота, экипаж корвета "Стойкий" провел серию стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Редут". Безопасность в районе стрельб обеспечили более 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтфлота.
"Это нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год", — утверждает Мункки, комментируя прошедшие стрельбы. Как отметил аналитик, обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов — например, технические и учебные причины.
При этом председатель комитета обороны парламента Юкки Копра, как пишет Ilta-Sanomat, заявлял, что "при желании" с помощью военно-морских учений Россия могла бы "оказать давление" на Финляндию. По утверждению Копры, проведение учений в специальных зонах "может затруднить" вхождение судов в финские порты.
Однако Мункки указал, что ограничение судоходства в районах учений является общемировой практикой. "Если бы Россия захотела затруднить судоходство в Балтийском море, мы оказались бы в исключительной ситуации. Я считаю, что сейчас это не так", — уверен аналитик.
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