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Пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов

Пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов - РИА Новости, 25.09.2023

Пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов

Пуск ракет в Балтийском море — "не самое обычное дело" в ходе учений ВМФ России, заявил газете Ilta-Sanomat старший преподаватель кафедры военно-морских наук в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T02:15

2023-09-25T02:15

2023-09-25T07:40

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пуск ракет в Балтийском море — "не самое обычное дело" в ходе учений ВМФ России, заявил газете Ilta-Sanomat старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки.Как сообщили на прошлой неделе в пресс-службе Балтийского флота, экипаж корвета "Стойкий" провел серию стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Редут". Безопасность в районе стрельб обеспечили более 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтфлота."Это нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год", — утверждает Мункки, комментируя прошедшие стрельбы. Как отметил аналитик, обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов — например, технические и учебные причины.При этом председатель комитета обороны парламента Юкки Копра, как пишет Ilta-Sanomat, заявлял, что "при желании" с помощью военно-морских учений Россия могла бы "оказать давление" на Финляндию. По утверждению Копры, проведение учений в специальных зонах "может затруднить" вхождение судов в финские порты.Однако Мункки указал, что ограничение судоходства в районах учений является общемировой практикой. "Если бы Россия захотела затруднить судоходство в Балтийском море, мы оказались бы в исключительной ситуации. Я считаю, что сейчас это не так", — уверен аналитик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230922/bezopasnost-1898118174.html

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в мире, россия, балтийское море, финляндия, балтийский флот вмф россии