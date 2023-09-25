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Пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов - РИА Новости, 25.09.2023
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02:15 25.09.2023 (обновлено: 07:40 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/flot-1898398348.html
Пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов
Пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов - РИА Новости, 25.09.2023
Пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов
Пуск ракет в Балтийском море — "не самое обычное дело" в ходе учений ВМФ России, заявил газете Ilta-Sanomat старший преподаватель кафедры военно-морских наук в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T02:15
2023-09-25T07:40
в мире
россия
балтийское море
финляндия
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пуск ракет в Балтийском море — "не самое обычное дело" в ходе учений ВМФ России, заявил газете Ilta-Sanomat старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки.Как сообщили на прошлой неделе в пресс-службе Балтийского флота, экипаж корвета "Стойкий" провел серию стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Редут". Безопасность в районе стрельб обеспечили более 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтфлота."Это нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год", — утверждает Мункки, комментируя прошедшие стрельбы. Как отметил аналитик, обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов — например, технические и учебные причины.При этом председатель комитета обороны парламента Юкки Копра, как пишет Ilta-Sanomat, заявлял, что "при желании" с помощью военно-морских учений Россия могла бы "оказать давление" на Финляндию. По утверждению Копры, проведение учений в специальных зонах "может затруднить" вхождение судов в финские порты.Однако Мункки указал, что ограничение судоходства в районах учений является общемировой практикой. "Если бы Россия захотела затруднить судоходство в Балтийском море, мы оказались бы в исключительной ситуации. Я считаю, что сейчас это не так", — уверен аналитик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, балтийское море, финляндия, балтийский флот вмф россии
В мире, Россия, Балтийское море, Финляндия, Балтийский флот ВМФ России
Пуск российской ракеты в Балтике озадачил финнов

Аналитик Мункки назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ России в Балтике

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Пуск ракет в Балтийском море — "не самое обычное дело" в ходе учений ВМФ России, заявил газете Ilta-Sanomat старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки.
Как сообщили на прошлой неделе в пресс-службе Балтийского флота, экипаж корвета "Стойкий" провел серию стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Редут". Безопасность в районе стрельб обеспечили более 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтфлота.
"Это нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год", — утверждает Мункки, комментируя прошедшие стрельбы. Как отметил аналитик, обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов — например, технические и учебные причины.
При этом председатель комитета обороны парламента Юкки Копра, как пишет Ilta-Sanomat, заявлял, что "при желании" с помощью военно-морских учений Россия могла бы "оказать давление" на Финляндию. По утверждению Копры, проведение учений в специальных зонах "может затруднить" вхождение судов в финские порты.
Однако Мункки указал, что ограничение судоходства в районах учений является общемировой практикой. "Если бы Россия захотела затруднить судоходство в Балтийском море, мы оказались бы в исключительной ситуации. Я считаю, что сейчас это не так", — уверен аналитик.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреРоссияБалтийское мореФинляндияБалтийский флот ВМФ России
 
 
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