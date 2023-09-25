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Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи - РИА Новости, 25.09.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:35 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/fasady-1898553323.html
Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи
Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи - РИА Новости, 25.09.2023
Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи
Ямальские строители начали ремонт фасадов многоквартирных домов вдоль центральной улицы Ленина в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:35
2023-09-25T17:35
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
донецкая народная республика
волноваха
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 25 сен - РИА Новости. Ямальские строители начали ремонт фасадов многоквартирных домов вдоль центральной улицы Ленина в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона. "Благодаря региону-шефу преобразится центральная улица Волновахи. Ямальские строители приступили к ремонту фасадов многоквартирных домов вдоль улицы Ленина в Волновахе. Строительные работы направлены на придание единого архитектурного облика визитной карточке города", — говорится в сообщении. Ремонту подлежат фасады 20 домов. Дизайн-проект цветового решения фасадов зданий выполнен в цветах российского флага. Строители уже демонтировали поврежденные балконные ограждения. Дома облицуют современным теплосберегающим материалом, в квартирах станет комфортнее и теплее. Общая площадь новых фасадов составит более 19 тысяч квадратных метров, сообщают власти. По долгосрочному проекту поддержки Волновахского района, рассчитанному до 2025 года, на территории капитально отремонтируют более 170 многоквартирных домов общей площадью более 250 тысяч квадратных метров. Работы проводят в 16 населенных пунктах района, благодаря чему будут улучшены жилищные условия для 3 тысяч семей. Полностью работы завершат уже к концу текущего года. Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры подшефного региона, отмечает пресс-служба.
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ямал
донецкая народная республика
волноваха
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ямал, донецкая народная республика, волноваха, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи

© правительство ЯНАОСпециалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи
Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи
© правительство ЯНАО
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 25 сен - РИА Новости. Ямальские строители начали ремонт фасадов многоквартирных домов вдоль центральной улицы Ленина в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона.
"Благодаря региону-шефу преобразится центральная улица Волновахи. Ямальские строители приступили к ремонту фасадов многоквартирных домов вдоль улицы Ленина в Волновахе. Строительные работы направлены на придание единого архитектурного облика визитной карточке города", — говорится в сообщении.
Ремонту подлежат фасады 20 домов. Дизайн-проект цветового решения фасадов зданий выполнен в цветах российского флага. Строители уже демонтировали поврежденные балконные ограждения. Дома облицуют современным теплосберегающим материалом, в квартирах станет комфортнее и теплее. Общая площадь новых фасадов составит более 19 тысяч квадратных метров, сообщают власти.
По долгосрочному проекту поддержки Волновахского района, рассчитанному до 2025 года, на территории капитально отремонтируют более 170 многоквартирных домов общей площадью более 250 тысяч квадратных метров. Работы проводят в 16 населенных пунктах района, благодаря чему будут улучшены жилищные условия для 3 тысяч семей. Полностью работы завершат уже к концу текущего года.
Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры подшефного региона, отмечает пресс-служба.
Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Ямальцы восстановили два детских сада в Волновахском районе ДНР
8 августа, 15:25
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДонецкая Народная РеспубликаВолновахаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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