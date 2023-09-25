https://ria.ru/20230925/fasady-1898553323.html

Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи

Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи - РИА Новости, 25.09.2023

Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи

Ямальские строители начали ремонт фасадов многоквартирных домов вдоль центральной улицы Ленина в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:35

2023-09-25T17:35

2023-09-25T17:35

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

донецкая народная республика

волноваха

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 25 сен - РИА Новости. Ямальские строители начали ремонт фасадов многоквартирных домов вдоль центральной улицы Ленина в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона. "Благодаря региону-шефу преобразится центральная улица Волновахи. Ямальские строители приступили к ремонту фасадов многоквартирных домов вдоль улицы Ленина в Волновахе. Строительные работы направлены на придание единого архитектурного облика визитной карточке города", — говорится в сообщении. Ремонту подлежат фасады 20 домов. Дизайн-проект цветового решения фасадов зданий выполнен в цветах российского флага. Строители уже демонтировали поврежденные балконные ограждения. Дома облицуют современным теплосберегающим материалом, в квартирах станет комфортнее и теплее. Общая площадь новых фасадов составит более 19 тысяч квадратных метров, сообщают власти. По долгосрочному проекту поддержки Волновахского района, рассчитанному до 2025 года, на территории капитально отремонтируют более 170 многоквартирных домов общей площадью более 250 тысяч квадратных метров. Работы проводят в 16 населенных пунктах района, благодаря чему будут улучшены жилищные условия для 3 тысяч семей. Полностью работы завершат уже к концу текущего года. Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры подшефного региона, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230808/vosstanovlenie-1888868188.html

ямал

донецкая народная республика

волноваха

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, донецкая народная республика, волноваха, ямало-ненецкий автономный округ (янао)